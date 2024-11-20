Samanyolu Haber /Gündem / 'Öcalan' çıkışı sonrasında Bahçeli'yle görüşmüştü: Erdoğan'dan ilk değerlendirme /20 Kasım 2024 13:25

'Öcalan' çıkışı sonrasında Bahçeli'yle görüşmüştü: Erdoğan'dan ilk değerlendirme

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 'Öcalan' çağrısına sonrası bir araya gelmişti. Erdoğan bu görüşme ve 'çatlak' iddialarıyla ilgili konuştu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilişkin ilk kez konuştu.

Bahçeli'nin Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'Umut hakkı' ile dışarı çıkarılması ve TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşma yapması çağrısına ilişkin aralarında fikir ayrılığı olup olmadığı sorulan Erdoğan şu şekilde yanıt verdi:

Devlet Bey ile bizim yaptığımız görüşme özellikle Cumhur İttifakı'nın uyumu, insicamı, birlikteliği ile Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal konjektürde kritik önemdedir. Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur. Ama birileri "Cumhur İttifakı bölündü, çatladı" gibi iddiaları ileri sürüyor. Ana muhalefet, eski-yeni yönetim ile belediye başkanları arasındaki kavgayı perdelemek için bu tür söylemlerden medet umuyor. Kimse bizim ittifakımızı kendi naylon ittifaklarıyla, "al gülüm, ver gülüm" düzenine dayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim ittifakımız karanlık koridorlarda, kirli masalarda kurulmadı. Bizimki sağlam. Gönül birlikteliğiyle inşa edilmiş bir ittifakımız var. Bu ittifakın hamuru aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğruldu. Sayın Devlet Bahçeli'yle yaptığımız her görüşme, Cumhur İttifakı'ndaki mefkure birlikteliğinin pekiştirilmesi açısından bir fırsattır. Özellikle ülkemizin 40 yıllık terör kamburundan kurtarma konusundaki hassasiyetlerimiz aynı. Şunun bilinmesini isterim: Sayın Bahçeli ile görüşmemizde siyasetin ve ülkenin gündemindeki tüm konuları detaylıca ele aldık. "Terörsüz Türkiye" hedefimize giden yolda atılabilecek ilave adımları aramızda değerlendirdik.


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