Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan’dan ilk mesaj: Süreci çatışma zemininden siyasi zemine çekecek güce sahibim /24 Ekim 2024 10:43

Öcalan’dan ilk mesaj: Süreci çatışma zemininden siyasi zemine çekecek güce sahibim

PKK Lideri Abdullah Öcalan, 43 ay sonra ilk defa İmralı’da Ömer Öcalan ile görüştü. Abdullah Öcalan ilk mesajında, “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.” dedi

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MHP Genel Başkanı Devlet Balçeli'nin Öcalan çıkışının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 

AKP Öcalan için devam eden tecrit uygulamasını kaldırdı ve İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde mutlak tecrit altında tutulan Abdullah Öcalan, 43 ay sonra yeğeni olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Riha Milletvekili Ömer Öcalan ile görüştü.

Ömer Öcalan, konuya dair sanal medya hesabı üzerinden şunları belirtti: “Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz.”

PKK Lideri Abdullah Öcalan ise ilk mesajında, “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.” dedi
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