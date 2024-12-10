Öcalan-DEM Parti görüşmesi ne zaman: Adalet Bakanı Yılmaz'dan yeni açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz” açıklamasının ardından DEM Parti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe verdi.





Başvurunun ardından bugün TBMM'de yeni açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili bir çalışmamız var. Size sonucu bildireceğiz" dedi.





Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" demişti.





Bahçeli'nin bu çağrısına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da grup toplantısında, "Tülay başkanla birlikte hem Sayın Öcalan gerçekten bu süreçle ilgili ne düşünüyor görmek duymak istiyoruz hem de barış sürecine eş başkanları olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz. Hodri meydan" demişti.





Ardından DEM Parti'nin Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptığı açıklanmıştı.