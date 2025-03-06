Öcalan DEM vekillerine bu mesajı göndermiş

TOPLANTI TRAFİĞİ





ÖCALAN'IN VEKİLLERE VE BAŞKANLARA MESAJI





DEM PARTİ TOPLANTILARA BAŞLAYACAK





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan gelsin mecliste DEM Parti kürsüsünde konuşsun' çıkışının ardından başlayan yeni açılım süreci yeni bir boyut kazandı.PKK elebaşı Abdullah Öcalan İmralı'da gerçekleşen 3'üncü görüşmenin ardından 'PKK kendini feshetsin' çağrısında bulundu.Öcalan'dan gelen çağrının ardından DEM Parti'de toplantı trafiği yaşandı.Önce Parti Meclisi ve il eş başkanları, ardından MYK, son olarak da belediye eş başkanları ve milletvekilleri ile toplantılar yapıldı.Habertürk'te yer alan habere göre, DEM Parti eş genel başkanlarının başkanlığında gerçekleştirilen parti toplantısı yaklaşık 7 saat sürdü.Toplantıda eş genel başkanlar, vekillere ve belediye başkanlarına yürütülen sürecin hassasiyetine uygun bir dil kullanmaları yönünde talimat verdi.Sürece zarar verebilecek söylem ve davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.Toplantıda, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın milletvekillerine gönderdiği mesaj da aktarıldı. Öcalan'ın DEM Partili milletvekillerine "Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin ve anlatın" dediği ifade edildi.Günün Trend HaberleriToplantıda Öcalan'ın DEM'li belediye başkanlarına yönelik mesajları da paylaşıldı.Öcalan'ın "40 yıl önce Kürt'ün adı yoktu, bugün belediyeleri var. Süreci anlatın, barışı halka anlatın" dediği aktarıldı.DEM Parti, sürecin kamuoyuna anlatılması noktasında çalışmalarına başladı. 9-15 Mart tarihleri arasında 100 noktada halk toplantıları ve salon toplantıları gerçekleştirilecek.Gidilen kent ve ilçelerde, bölgenin ileri gelenleri, sivil toplum kuruluşları, aydınlar ve Alevi örgütleriyle buluşmalar düzenlenecek.