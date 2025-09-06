Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan'dan Demirtaş'a “Seni başkan yaptırmayacağız” eleştirisi /06 Eylül 2025 11:06

Öcalan'dan Demirtaş'a “Seni başkan yaptırmayacağız” eleştirisi

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’in iddiasına göre PKK lideri Abdullah Öcalan, İmralı’da DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmede Selahattin Demirtaş’ın 2015’teki “Seni başkan yaptırmayacağız” çıkışını hatalı buldu. Öcalan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la temel sorunların çözümü için görüşebileceğini söylediği ve CHP lideri Özgür Özel’e de “selam” gönderdiği ileri sürüldü.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı heyetinin yaptığı görüşmede, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2015’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için söylediği “Seni başkan yaptırmayacağız” sözünü eleştirdiği iddia etti.

Erkin’in aktardığına göre Öcalan, DEM Parti İmralı heyetiyle 6 Temmuz’da yaptığı görüşmede, 2016’dan beri cezaevinde olan Demirtaş’ın yıllar önceki çıkışını eleştirdi.

Erkin, Öcalan’ın şu ifadeleri kullandığını yazdı:

“Sayın Erdoğan’a da bir şeyler ileteceksiniz. Bu tarihi eşikte anlatacaksınız. Ben devlet okullarında okudum, yatılı okuyup buraya kadar geldim. Ben devletle Kürtleri tanıştırmanın ne anlama geldiğini biliyorum. Kemalist partiyle mücadele edilebilir ama benim önderlik tarzım farklıdır.

‘BENİM ONU BAŞKAN YAPTIRIP YAPTIRMAMA GİBİ BİR DERDİM YOK’

Selahattin zamanında ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ demişti. Doğru değildi. Benim onu başkan yaptırıp yaptırmama gibi bir derdim yok. Ben Sayın Erdoğan ile temel sorunları çözmek için görüşebilirim ya da görüşmem, şimdilik siz vekaleten görüşüyorsunuz. Herhangi bir partiye, CHP’ye ya da başka bir partiye iktidar kazandırmak için görüşmüyorsunuz, olsa olsa demokratik bir ittifak olabilir. Üçüncü bir yolsunuz, üçüncü bir ittifaksınız. İşte daha önce HDP’nin yüzde 15’ler bandında bir oy potansiyelinin olduğunu görmüştüm. ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ meselesi Selahattin ve Sırrı’nın hatasıydı. Seni başkan yaptırmamaya çevirmelerine gerek yoktu. Erdoğan’ı karşıya almalarına da gerek yoktu. Demokratik ittifaklarına, çalışmalarına, cepheyi genişletmeye odaklanmalıydılar. Olmadı. Selahattin de hatasını anladı sanırım. Sırrı’yı bu arada bir kez daha rahmetle anıyorum.”

‘ÖZGÜR ÖZEL BEY’E DE SELAMLARIMI İLETİN’

“Özgür Özel Bey’e de selamlarımı iletin”
Söz konusu görüşmede Öcalan’ın CHP’ye yönelik de uyarılarda bulunduğu belirtildi:

“Kandil’in, DEM’in, hatta CHP’nin de çıkarlarını gözetiyorum. Özgür Özel Bey’e de selamlarımı iletmelisiniz, onunla da görüşün. Bir tuzak vardır, demokratik siyaset ve ittifakla buradan çıkılır. Bu gidiş tehlikelidir. Böyle giderse Gezi’de olduğu gibi iş sokağa taşar ve bir on yıl kaybedilir. İttihatçılar döneminde Balkanlarda da böyle oldu. Bu olursa Balkan savaşlarındaki gibi olur. Demokratik siyaset içeriği önemlidir. Özgürlük yasaları ve ardından anayasa… Özgürlük ve demokratik entegrasyon yasalarına Özel’ler de destek verirse hem Türkiye’nin hem demokratik siyasetin önü açılır ve bu şekilde demokratik seçimlere gidilir.”
