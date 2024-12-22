Öcalan görüşmesinden önce Bahçeli'den açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 20. Sertifika Töreni'nden konuştu.





MHP lideri Bahçeli, önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen DEM Parti-İmralı görüşmesi öncesi mesajlar verdi.





İMRALI ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Bahçeli, "Kürtler kardeşimizdir, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP’nin tahrik siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır" şeklinde konuştu.





Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





- Kürtler kardeşimizdir, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP’nin tahrik siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır.





- Terör örgütü için sona gelinmiştir. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak. Türkiye ve Suriye kazanacak, emperyalizmin kaos planları kaybedecektir.





- İç cephesini tahkim eden Türkiye’nin yapacağı pek çok şey vardır. İsrail’in korsan yayılmacılığı durdurulmalı. Golan Tepeleri’nden çekilmediği takdirde geniş bir yaptırım ve mücadele stratejisi geliştirilmelidir. Siyonist barbarlık Türkiye’nin daha fazla sabrını zorlamaktan uzak durmalıdır. Bu en azından kendisi için hayırlı bir adım olacaktır. Şam’a gözünü diken Tel Aviv’de Kudüs’te Osmanlı şamarını yiyeceğini hiç kimse unutmamalıdır. Şam güvendeyse, günü geldiğinde Kudüs de güvende olacaktır.