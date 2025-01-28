Öcalan ikinci İmralı görüşmesinde neler dedi: DEM Parti açıkladı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışındaki tarihi çağrısı sonrası DEM Parti heyetinden Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilk görüşmeyi 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde gerçekleştirdi.





Heyetin ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta yapıldı. İkinci görüşmenin ardından Öcalan imzasıyla bir açıklama metni yayımlanması bekleniyordu ama beklenen açıklama gelmedi. DEM Parti'nin bugünkü grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, Öcalan'ın mesajlarını paylaştı.





ÖCALAN NE MESAJ VERDİ?

İşte Hatimoğulları'nın aktardığı Öcalan'ın mesajı:





"Sayın Öcalan görüşmede şunları ifade etmiş: Çalışmalarıma devam ediyorum demiş. Kamuoyunun merakla beklediği görüşmeye ilişkin 'Türkiye toplumunu ilgilendiren bazı önemli hususları da şu şekilde sizlerle paylaşmak isterim:





Sayın Öcalan küresel ve bölgesel ve ulusal krizlerin üst üste bindiği tarihsel bir dönemden geçtiğimizi değerlendirmiştir. Bu üst üste binmiş kriz döneminde Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi ile ilgili oyalama, zaman kazanma, bekle-gör politikalarına tevessül etmek Türkiye halklarına yapılacak en büyük kötülük olur demiş. Yaşanan krizlere karşı Türkiye toplumunu ve bölge halklarını korumanın yolu bellidir. Sayın Öcalan'ın çağrısı nettir. Türkiye'yi demokrasi zeminine çekmek krizlerden kurtarmanın tek çaresidir.





'YOL HARİTASINI SUNMAYA HAZIR'

Bu kapsamda sayın Öcalan, meseleyi şiddet ve çatışma zemininden demokratik hukuk ve demokratik siyaset zeminine çekmeyi hedeflediğini bir kez daha bu görüşmede de ısrarla vurgulamıştır.





Sayın Öcalan'ın son görüşmede vurguladığı gibi tarihin kritik dönemeçlerinde sağlanan ortaklaşmalar sorunların çözümüne katkılar sağlar. 22 Ocak tarihindeki görüşmede sayın Öcalan mevcut sorunların ancak demokratik hukuk yoluyla kökten çözümünün önemle vurgulamış. Sayın Öcalan'ın şu hususların önemle altını çizdiğini ifade etmeliyim:





Sürekli beka kaygısı üreterek işçi ve emekçinin alın terini güvenlik politikalarına harcandığı, yoksulluğun derinleştiği, hukuksuzlukların sıradanlaştığı, sömürünün yaygınlaştığı, kadın ve çocuk düşmanlığının arttığı bu kısır döngüden çıkmanın yol haritasını sunmaya hazır olduğunu ifade etmiş.





Türkiye'nin bütün prangalardan kurtulmasının zeminini oluşturmaya hazır olduğunu güçlü bir şekilde dile getirmiştir.





Ayrıca sayın Öcalan son görüşmede heyetimize Bahçeli'nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını belirtmiştir."