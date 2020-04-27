Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan ile ilgili bir ilk yaşandı: 1999'dan bu yana... /27 Nisan 2020 21:43

Öcalan ile ilgili bir ilk yaşandı: 1999'dan bu yana...

20 yıldan uzun bir süredir İmralı Adası'nda tutuklu bulunan teröristbaşı Öcalan'a, İmralı'da bulunduğu süre zarfında ilk kez ailesiyle telefonda konuşmasına izin verildiği ifade edildi.

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Asrın Hukuk Bürosu, Abdullah Öcalan ve diğer müvekkillerinin aileleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Öcalan, 15 Şubat 1999 yılından bu yana tutulduğu İmralı'da ilk kez ailesiyle telefonda görüşmüş oldu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Asrın Hukuk Bürosu, İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre açıklamada “İmralı Adası’nda tutulan müvekkillerimiz Sayın Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri bugün (27.04.2020) bulundukları yerlerdeki Savcılıklar aracılığıyla müvekkillerimizle birer telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Öcalan, 15 Şubat 1999 yılından bu yana tutulduğu İmralı'da ilk kez ailesiyle telefonda görüşmüş oldu. Öcalan, avukatlarının başvurularına karşın şimdiye kadar bu haktan yararlandırılmamıştı. 
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