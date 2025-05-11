Öcalan, İmralı'dan PKK'nın fesih kongresine bağlandı, 37 dakika konuştu

İktidarın ‘Terörsüz Türkiye’ adını verdiği yeni açılım sürecinde PKK’nın sözde kongresi 5-7 Mayıs’ta toplandı.





Bu gelişmenin ardından sözde kongreye ilişkin birçok iddia gündeme atıldı. Sözcü’nün aktardığına göre, Abdullah Öcalan, kongreye uydu telefonla bağlanıp, 37 dakikalık Türkçe bir konuşma yaptı.





Öcalan’ın yanında sekreteryasını yürüten 2 kişinin olduğu öğrenildi.





“MUHTEMELEN TEKNİK İLETİŞİM SAĞLANDI”





DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, kongreyi “tarihi” olarak tanımladı. Buldan, Öcalan’ın kongreye katılımının olup olmadığına dair soruya ise, “Muhtemelen teknik bir iletişim sağlanmıştır” cevabını verdi.