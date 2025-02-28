Samanyolu Haber /Politika / Öcalan’ın çağrısı: AKP, DEVA ve Gelecek Partisi’nden destek, İYİ Parti’den tepki /28 Şubat 2025 01:24

Öcalan’ın çağrısı: AKP, DEVA ve Gelecek Partisi’nden destek, İYİ Parti’den tepki

CHP lideri Özgür Özel, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını destekledi ve terörün sonlanmasını temenni etti. AKP'en Efkan Ala, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi liderleri Ahmet Davutoğlu çağrıyı olumlu karşıladı ve sürecin tamamlanması gerektiğini vurguladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ise tepki geldi.

SHABER3.COM

CHP lideri Özgür Özel, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘silah bırakma ve tasfiye’ çağrısının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özel, terörün sonlanmasını temenni ederek, katkılarını esirgemeyeceklerini belirtti. CHP olarak demokratik yollarla çözüm arayışlarını sürdüreceklerini ve terörün her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı. Kürt meselesinin TBMM çatısı altında çözülmesi gerektiğini ifade etti.

AKP’den Yorum: Türkiye Prangalarından Kurtulacak

Öcalan’ın PKK’nın silah bırakma çağrısının ardından AKP’den ilk açıklama Efkan Ala’dan geldi. Ala, örgütün kendini feshetmesi durumunda Türkiye’nin prangalarından kurtulacağını söyledi. DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi’nde Öcalan’la üçüncü görüşmeyi gerçekleştirdi ve Öcalan, PKK’nın ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmesi gerektiğini açıkladı.

Babacan ve Davutoğlu’ndan Destek

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, PKK’nın silah bırakma çağrısını tarihi bir gelişme olarak nitelendirdi ve sürecin tamamlanması gerektiğini belirtti. Babacan, Türkiye’nin sorunlarını demokratik ve siyasi zeminlerde çözme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise somut bir yol haritası oluşturulması gerektiğini vurguladı ve bu sürecin TBMM zemininde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, İmralı görüşmelerine tepki göstererek, Türkiye’nin geleceğinin terör örgütü liderinin vereceği sözlere bağlı olamayacağını belirtti. Dervişoğlu, terörle mücadelede devletin ve güvenlik güçlerinin üstün bir iradeyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı ve partisinin olağanüstü toplantıya çağrıldığını duyurdu. Ayrıca, CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısını Türkiye’nin meselesi olarak görmediğini ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Öcalan’ın çağrısı: AKP, DEVA ve Gelecek Partisi’nden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:07:13