Öcalan’ın çağrısı: AKP, DEVA ve Gelecek Partisi’nden destek, İYİ Parti’den tepki





AKP’den Yorum: Türkiye Prangalarından Kurtulacak

Öcalan’ın PKK’nın silah bırakma çağrısının ardından AKP’den ilk açıklama Efkan Ala’dan geldi. Ala, örgütün kendini feshetmesi durumunda Türkiye’nin prangalarından kurtulacağını söyledi. DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi’nde Öcalan’la üçüncü görüşmeyi gerçekleştirdi ve Öcalan, PKK’nın ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmesi gerektiğini açıkladı.





DEVA Partisi lideri Ali Babacan, PKK’nın silah bırakma çağrısını tarihi bir gelişme olarak nitelendirdi ve sürecin tamamlanması gerektiğini belirtti. Babacan, Türkiye’nin sorunlarını demokratik ve siyasi zeminlerde çözme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise somut bir yol haritası oluşturulması gerektiğini vurguladı ve bu sürecin TBMM zemininde yürütülmesi gerektiğini belirtti.





CHP lideri Özgür Özel, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘silah bırakma ve tasfiye’ çağrısının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özel, terörün sonlanmasını temenni ederek, katkılarını esirgemeyeceklerini belirtti. CHP olarak demokratik yollarla çözüm arayışlarını sürdüreceklerini ve terörün her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı. Kürt meselesinin TBMM çatısı altında çözülmesi gerektiğini ifade etti.İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, İmralı görüşmelerine tepki göstererek, Türkiye’nin geleceğinin terör örgütü liderinin vereceği sözlere bağlı olamayacağını belirtti. Dervişoğlu, terörle mücadelede devletin ve güvenlik güçlerinin üstün bir iradeyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı ve partisinin olağanüstü toplantıya çağrıldığını duyurdu. Ayrıca, CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısını Türkiye’nin meselesi olarak görmediğini ifade etti.