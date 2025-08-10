Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan Mahmur Kampı'na mektup yazdı: 'Topraklarınıza döneceksiniz' /10 Ağustos 2025 12:05

Öcalan Mahmur Kampı'na mektup yazdı: 'Topraklarınıza döneceksiniz'

PKK lideri Öcalan, İmralı’dan Irak’taki Mahmur Kampı’na mektup yolladı. Yüksek sesle okunan mektupta Öcalan, “Sürecin ilerlemesiyle topraklarınıza döneceksiniz” dedi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kapatılması için Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’yle görüştüğü Mahmur Mülteci Kampı, ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle yeniden gündeme geldi. Abdullah Öcalan, İmralı’dan Mahmur’da kalanlara seslendi.

Öcalan'ın mektubu kampta PKK’lılara yüksek sesle okundu. Mektubunda Mahmur’dakilerin “çok değerli olduklarını” söyleyen Öcalan, “Görüşmelerimizin önemli bir konusu da Mahmur halkımızın durumudur. Şüphesiz sürecin ilerlemesiyle buradaki halkımızın kendi topraklarına dönüşleri de gerçekleşecektir” dedi. Öcalan, “Avrupa, Mahmur ve tüm sürgündekiler için şunu düşünüyorum: Tümünün dönüşü kolektif olacak ve coğrafyayı biz belirleyeceğiz. Dönmek istiyorlar mı?” ifadesini kullandı.

MİT TASLAK HAZIRLADI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre PKK’nın faaliyetlerini koordine ettiği bu kampın yeni çözüm süreciyle tasfiye edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu. Burada yaşayanlar için de formül aranırken MİT, kampın genel durumu, envanteri, buradakilerin geri dönmeleri ve rehabilite edilmeleri için bir taslak oluşturmuş durumda.


