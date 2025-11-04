Öcalan nasıl bakıyor? Bahçeli'nin cevabı sonrası DEM Parti'de Demirtaş seferberliği

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay HAtimoğulları, 9 yıldır tutuklu olan Selahattin Demirtaş’la görüşmek üzere Edirne’ye hareket etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dün (3 Kasım 2025) Türkiye’nin Demirtaş hakkındaki ihlal ve tahliye kararına yaptığı itirazı reddetmişti. Bu karar ile AİHM’nin daha önceki kararı kesinleşmiş oldu. Bu karar sonrası Demirtaş için bugün ‘tahliye’ başvurusu yapılmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de bugünkü grup toplantısı sonrası gazetecilerin ‘tahliye’ başvurusunu hatırlatması üzerine, “Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır.” demişti.





DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. AİHM kararına dikkat çekerek eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesine yönelik çağrıda bulundu. Bakırhan ayrıca, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmeye değindi. ‘Demokratik entegrasyon’ kavramını açıklığa kavuşturdu. Bakırhan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Tam 9 yıl önce Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte birçok milletvekillerimiz evlerinden, iş yerlerinden alınarak cezaevlerine gönderildiler. 4 Kasım 2016 salt bir hukuk operasyonu değildi, bu tarih iktidarın Kürt meselesi yaklaşımında yaşanan radikal bir paradigmanın miladı idi. Hedef sadece tutuklanan arkadaşlarımız değildi. Onların temsil ettiği 3. yol paradigması idi.Birçok belediyemize kayyumlar atıldı. O gün döşenen yol bugün Hakkari’den İstanbul’a uzanan kayyumlarla devam ediyor. 4 Kasım sonrasında hukuk çok daha fazla keyfiyet alanına çekildi. Geçen tüm zorlu süreçlere rağmen ne biz dışarıda kalanlar ne de içerde olan arkadaşlarımız mücadele etmekten vazgeçmediler.Barışın, eşitliğin, özgürlüğün en ön saflarında yer almaya devam ettik. Biz meydanlarda, onlar mahkemelerde barışı, adaleti savunmayı devam ettiler. Bugün konuştuğumuz barış süreci tam da 4 Kasım’da dayatılan tasfiye politikalarının kararlılığının bir meyvesidir. Bu sürecin iyiliği için kumpas davaları sona ermeli.Dün AİHM, Selahattin Demirtaş hakkında tutukluluğun siyasi saiklerle sürdüğünü açıkça tespit etmiş ve tahliyesini istemiştir. İktidarın son gün yaptığı itiraz reddedildi. AİHM’in Demirtaş kararı böylece kesinleşmiş oldu. Türkiye bu kararlara uymakla yükümlüdür. Bu yüzden vakit kaybetmeden başta Demirtaş ve Yüksekdağ olmak üzere bütün Kobani kumpas davasındaki arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır.Kürt meselesi çözüldükçe Türkiye demokratikleşecektir. Bu vesile ile sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirildi. Sayın Öcalan’ın hepimize selam ve sevgileri var. Sayın Öcalan dün özellikle tarih ve sosyoloji üzerinde durarak tarihsel Türk-Kürt ilişkilerini bu iki kulvardan onarmayı öneriyor. Bunu yaparken de çizgiler çekerek değil kapsayıcı şekilde yapılmasının altını çiziyor.Bunu nasıl yapacağız? Elbette demokratik entegrasyon yasalarını yaparak yapacağız. Peki nedir bu? Demokratik entegrasyon kavramı özce birbirine alışma, sahip çıkma ve uyumdur. Demokratik entegrasyonunun zıttı olan asimilasyonla açıklamaya çalışacağım. Yıllardır bu topluma dayatılan asimilasyon unut der. Kimliğini, benliğini, onurunu unut benim gibi ol der.Asimilasyon eritir, tek tipleştirir. Sayın Öcalan’ın önerdiği demokratik entegrasyon ise var ol der. Kürt olarak, Süryani olarak var ol der. Biri yok eder biri kucaklar. Biri reddeder biri sahip çıkar. İşte demokratik entegrasyon halklarının kendi dili ile kimlikleri ile özgürce yaşamasının adıdır. Devletin buradaki görevi herkese eşit mesafede durması ve onları garanti altına almaktır.Grup toplantısı sonrası Bakırhan ve Ahmet Türk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakırhan, Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş açıklamasına şöyle yanıt verdi: “Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyoruz. Çok doğru söylemiş, AİHM üç kezdir karar veriyor. Başta Demirtaş olmak üzere aslında Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğu mahkeme kararı ile kesinleşmiştir. Bir saniye bile geçirmeden başta Eş Başkanlarımız olmak üzere Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır.”Tuncer Bakırhan, bir başka soru üzerine, “(Komisyonun Öcalan’ı dinlemesi) Heyetimiz sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir gerçek var, Türkiye’nin 100 yıllık meselesini sonlandıracaksak, büyük bir emek veriyoruz, komisyonun bu işin muhattabı ile görüşmesi kadar doğal bir şey yoktur. Bizce de bir an önce komisyon sayın Öcalan ile görüşmeli ve dinlemelidir. Bu süreci daha da hızlandıracaktır. Heyetimizin sayın Cumhurbaşkanı’na ilettiği başlıklar içerisinde bu da vardı.” şeklinde konuştu.Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, göreve geri dönmesine ilişkin, “Öyle bir beklentimiz, durum yok şu anda” dedi. Türk, MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi için henüz bir tarihin olmadığını ancak görüşme taleplerinin olacağını kaydetti.