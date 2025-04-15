Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan tahliye olacak mı: 'Umut hakkı' görüşmede gündeme gelecek' /15 Nisan 2025 14:07

Öcalan tahliye olacak mı: 'Umut hakkı' görüşmede gündeme gelecek'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, partisinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşmede Umut Hakkı'nın da gündeme geleceğini açıkladı.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tülay Hatimoğulları, PKK'nın kendini feshedeceği tarihe ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

Bu sürecin, bazı yasal adımların ve somut adımların atılmasıyla birlikte karşılıklı bir şekilde fesih kongresinin gelişeceğine yapılacağına dair bir genel bilgi var ama onun dışında tarihe ilişkin olarak bizde bir bilgi yok.

Hatimoğulları, DEM Parti ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un cuma günü yapacağı toplantı da PKK'nın lideri Öcalan için Umut Hakkı'nın da masaya yatırılacağını açıkladı.

Hatimoğulları, görüşmeye ilişkin, "Umut Hakkı'nın yeniden gündeme gelmesi gibi hangi başlıklar olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"BULDAN VE ÖNDER DE GÖRÜŞMEDE HAZIR OLACAK"
Adalet Bakanlığı ile yapılacak olan görüşmede, elbette bahsettiğiniz konular da gündeme gelecek. Burada bu görüşmenin, ana fikri Türkiye'de demokratikleşme ile ilgili elbette belli başlı adımların atılması çok önemli.

Bunun için biraz önceki konuşmamda da, grup konuşmasında da ifade etmiştim. Başta hasta tutuklar olmak üzere, infazları keyfe keder yakılmış olan mahpuslar olmak üzere bu konuda somut adımların atılması önemli.

Bunun için özel olarak bir yasa yapmaya gerek yok. Mevcut olan anayasa uygulanması halinde zaten bütün bunlar hayata geçirilebilir. Bu konular da elbette kendileriyle detaylı bir biçimde bir görüş alışverişinde bulunulacak.

Heyetimizin iki üyesi Sayın Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, onlarla birlikte de grup başkanvekillerimiz bu görüşmede hazır olacaklar.

DEM VE TUNÇ ARASINDA 'UMUT HAKKI' KRİZİ ÇIKMIŞTI
DEM Parti ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında 18 Mart'ta kriz çıkmıştı. Tunç, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan için gündeme getirdiği 'Umut Hakkı'nın' mevzuatta olmadığını söylemişti.


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