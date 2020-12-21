Öcalan: TV'ye çıkmamı TRT istedi, Erdoğan'ın danışmanıyla görüşüyorum

Gazeteci Muhammed Vefa'nın sorularını yanıtlayan Osman Öcalan, "TRT’den teklif geldi. Türkiye basınına yaklaşımım her zaman olumlu olmuştur. Başka kanal olsaydı, yine görüşürdüm. Devlet görevlilerinden herhangi bir teklif gelmedi" şeklinde konuştu.







Öcalan, "Kırmızı bültenle aranıyor musunuz?" sorusuna ise "Kırmızı bülten durumu yok. Bu zamanla giderek aşıldı. Hayatımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyorum" ifadelerini kullandı.





Öcalan: 'Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüştük'





"Son dönemde Cumhurbaşkanı danışmanıyla da görüştüğünü" söyleyen Öcalan, "Uzun bir görüşme oldu. PKK başta olmak üzere yaşanan durumlarla ilgili görüştük" dedi.





Gazetecinin Twitter hesabında paylaştığı röportajda yer alan bazı sorular ve yanıtları şöyle;





-Selahattin Demirtaş içeride? Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?





-İçeride tutulması uygun değil. Türkiye hukuktan bahsediyorsa Demirtaş’ın dışarıda olması gerekiyor.





-TRT konuşmanızın tamamını yayınladı mı?





-Tamamını yayınladılar. Görüşmem Kürt sorunun çözümüne ve yumuşatmasına yönelik bir adım olarak gerçekleştirdim. HDP’nin attığı adımlara eleştirel yaklaşıyorum. Türkiye’nin bütünlüğünden yanayı