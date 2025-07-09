Öcalan videolu mesaj ile çağrı yaptı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te başlattığı İmralı Süreci kapsamında PKK, kendini lağvetti. PKK'nın silahları fiziki olarak teslim etmesi bekleniyor.





MİT koordinasyonunda Irak Süleymaniye'de gerçekleşeceği söylenen silah bırakmada teslim alınan silahların da yakılacağı öğrenildi.





PKK'nın silahları teslim etmesi beklenirken terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'dan videolu mesaj geldi.





ANF News, videolu mesajın fotoğraf karesini paylaştı ve Öcalan'ın yeni bir çağrı yaptığını yazdı. Öcalan'ın fotoğrafta İmralı'daki diğer mahkumlar ile bir arada olduğu görüldü.





İlerleyen dakikalarda videolu mesaj sosyal medya kullanıcıları tarafından da paylaşıldı. Dikkat çeken bazı başlıklar şu şekilde:









27 Şubat 2025 tarihi barış ve Demokratik Toplum çaresini savunmaya devam etmekteyiz.

Sizlerin PKK'nin 12. Fesih Kongresi'yle bunu kapsamlı oldukça doğru bir içerikle pozitif yanıt vermenizi tarihi bir karşılık olarak değerlendirmekteyim.

Gelinen nokta oldukça değerli ve tarihi nitelikte sayılmak durumundadır. Bu arada köprü ilişkide bulunan yoldaşların çabası aynı değerde ve takdire şayandır.

Tüm bu yaşama gelişmeler sonunda tarihi bir dönüşüm sayılması gereken bir demokratik toplum manifestosu hazırladım.

Tüm bu gelişmelerin İmralı'da gerçekleştirdiğim görüşmeler neticesinde yaşandığını açıkça belirtmek durumundayım. Görüşmelerin özgür irade temelinde yürütülmesine azami dikkat gösterilmiştir.

Varılan aşama yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kılmaktadır. Bu aşamanın ve gerekli adımların da tarihi nitelikte olduğunun önemle belirtilmesi, anlaşılması ve gereklerine bağlı kalınması yol alınması açısından kaçınılmazdır. Varlık inkarına dayalı ve ayrı devlet amaçlı PKK hareketi ve dayandığı ulusal kurtuluş savaş stratejisine son verilmiştir. Varlık tanınmış, dolayısıyla ana amaç gerçekleşmiştir. Miladını doldurma bu anlamdadır. Gerek aşırı tekrar ve aşılmaz olarak değerlendirilmiştir Bu temelde kapsamlı eleştiri özeleştiri devam edecektir. Siyaset boşluk tanımayacağına göre boşluk Barış ve Demokratik Toplum başlıklı program Demokratik Siyaset stratejisi ve temel taktik olarak bütüncül hukukla doldurulmak durumundadır. Tarihsel nitelikte ve kader belirleyici bir süreçten bahsediyoruz. Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Kısır mantıklı önce sen ben kısırlığına düşmeden adımların atılmasında dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi şarttır. Atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum. Samimiyetim görüyor ve güveniyorum. Dolayısıyla daha da pratik ve somut kilit açıcı adımlara geçilmeye çalışılmaktadır.





SİLAH BIRAKMA İÇİN HEYET OLUŞTURULDU

Anka Haber Ajansı'nın DEM Partili kaynaklardan edindiği bilgilere göre, 11 Temmuz'da Süleymaniye’de yapılması planlanan silah bırakma güvenlik gerekçesi sebebiyle canlı yayınlanmayacak. Fakat DEM Parti, töreni izlemesi için bir heyet oluşturdu.





Heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile bazı DEM Partili milletvekilleri yer alacak.





DEM Partili kaynaklar, Öcalan’dan da bir video mesaj gelmesini beklediklerini söyledi. Öcalan'ın video mesajda sürecin yeni aşamasına dair görüşlerini aktaracağını ifade edildi.





KOMİSYON KURULUYOR

PKK’nın ilk silah bırakma adımının ardından TBMM’de bir komisyon kurulması planlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partilerle istişare ederek bu komisyonun yol haritasını oluşturacağı belirtiliyor.





Komisyonun yaz döneminde kurulması ve yeni yasama yılına hazırlık yapılması hedefleniyor. Yaz aylarında ise STK’larla ve vatandaşlarla temas kurularak sürecin toplumsallaştırılması planlanıyor.





Komisyonun çalışma yöntemine dair tartışmalar sürüyor. DEM Parti, görüşmelerin tamamen kapalı olmaması gerektiğini savunurken, AKP güvenlik gerekçesiyle basına kapalı olmasını istiyor.