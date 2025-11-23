Öcalan'a ne sorulacak? İmralı ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıktı

Meclis’te Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan heyetin, İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmenin detayları ortaya çıktı.





Mevzuata göre, terör suçlarından hükümlü veya tutuklu bulunan kişilerin milletvekilleri tarafından ziyaret edilebilmesi için Adalet Bakanlığı’nın yazılı izni gerekiyor.





Yandaş Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, bu çerçevede İmralı’ya gidecek milletvekillerinin bugün Adalet Bakanlığı’na resmi başvuru yapması bekleniyor. Bakan Yılmaz Tunç daha önce, Meclis tarafından ziyaret kararı alınması halinde bunun uygulanacağını açıklamıştı. Ziyarette Adalet Bakanlığı’nın rolü ise yalnızca bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla sınırlı olacak.





MİT ORGANİZE EDECEK

Heyetin ulaşımı, görüşmenin yapılacağı ortam ve diğer teknik düzenlemeler ise Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından organize edilecek. Görüşmenin her aşaması için detaylı bir hazırlık yürütülürken, oturma düzeninden güvenlik önlemlerine kadar tüm unsurlar MİT tarafından titizlikle planlanıyor. Heyetin İmralı’ya helikopterle ulaşmasının öngörüldüğü belirtiliyor; görüşmenin pazartesi veya salı günü yapılması bekleniyor.





ÖCALAN’A İLK O SORU SORULACAK

Komisyon, bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm toplantıları tutanak altına alırken, Öcalan ile yapılacak görüşmede de kayıt tutulması planlanıyor. Ancak bu tutanaklar, Meclis stenografları yerine MİT görevlileri tarafından hazırlanacak. Kapalı toplantılar dışında tutanaklar kamuoyuna açık şekilde paylaşılıyor.





Öte yandan PKK lideri Öcalan’a ‘çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığı’ sorulacak.