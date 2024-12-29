Öcalan'dan Bahçeli'nin sözlerine destek gelmişti: MHP'den ilk yorum

DEM Parti heyeti ile görüşen terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajı kamuoyuyla paylaşıldı.





Söz konusu mesajda “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” ifadelerine yer verildi.





"KONU ÇOK TAZE"

Bu mesaja MHP’den ilk yorum geldi. Kanal 7'de katıldığı programda Öcalan'ın açıklamalarını değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, şunları söyledi:





“Sn. Genel Başkan'ımızın Meclis'in açılış günündeki DEM Partililerle olan teması ve arkasından yapılan grup toplantılarında yaptığı çağrılar bu süreci hızlandırdı. Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılması mümkün oldu. Bu çağrının bir devlet politikası şeklinde devam etmesi bu süreci bugünkü aşamaya getirdi. Sabah açıklama yapıldı. Konu çok taze. Bu konu ile ilgili süreçte önemli bir rolü olan Sn. Genel Başkan'ımızın bir değerlendirmesi olacaktır. Bu çağrıya pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Sn Genel Başkan'ımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu olacaktır.”



