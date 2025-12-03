Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan'dan 'darbe' açıklaması! /03 Aralık 2025 13:49

Öcalan'dan 'darbe' açıklaması!

Dün İmralı adasına giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Partili heyet, yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Öcalan'ın 'darbe mekaniği' sözlerine yer verildi.

SHABER3.COM

DEM Parti heyeti, dün İmralı Adası'na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Kasım ayındaki görüşmenin üzerinden tam bir ay geçmesinin ardından yapılan görüşmede DEM heyetinde İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Ziyaret, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan komisyon üyelerinin Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından ilk temas olarak kayda geçti.

BAHÇELİ 'FASA FİSO' DEMİŞTİ
Bahçeli "Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer" iddialarına "MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi fasa fiso" demişti.

Öcalan'ın dile getirdiği öne sürülen 'darbe' iddiaları, DEM Parti'nin ziyarete ilişkin yazılı açıklamasında da yer aldı. 4 saat süren görüşmeye dair yapılan açıklamada geçen hafta TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyaretinin pozitif etki ve sonuçlarının karşılıklı değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Öcalan, yakın zamanda yoğunlaşan süreç karşıtı söylem ve çıkışlar hakkında, geçmiş çözüm girişimlerine karşı geliştirilen sabotaj girişimlerini anımsattı. Bu süreçlerin tümünde karşılaşılan bir durum, bir habitus olarak darbe mekaniğine dikkat çekti. Bunun klasik bir darbe çalışması olarak değil, süreci ilerletmeye yönelik her adıma karşı bir hamle yapmak suretiyle kırılgan ve tehlikeli bir ortam yaratma çabası şeklinde anlaşılması gerektiğini vurguladı" denildi.
