Öcalan'ın avukatı: 'Koşullar sağlanırsa süreç başlar'

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatı Emran Emekçi, Öcalan'ın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.





'AİLE GÖRÜŞMESİYLE TECRİT KIRILMAZ'

Abdullah Öcalan'ın 4 yıl aradan sonra yeğeni Ömer Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Emekçi, şunları söyledi:





"Bugün sınırlı bir aile görüşmesinin yaptırılması da tecridin kırıldığı anlamına gelmez. Çünkü sıradan bir hükümlünün bile her hafta telefonla görüşme, aile ziyareti, açık görüş hakkı var. Bunlar yasal, evrensel haklardır. Kürtler, Lozan’la birlikte tecridi zaten yüzyıldır yaşıyor. Tecrit nasıl kırılır? Kürtlerin bireysel ve kolektif haklarını tanıyarak, İmralı kapılarını açarak kırılır. Bir aile görüşmesi, avukat ya da heyet görüşmesiyle tecrit kırılmaz. AİHM kararları ortadadır. Sayın Öcalan’ın özgürlüğünü tanıyacaksın. De Klerk gibi cesurca müzakere yasasını çıkaracaksın ve bu işi sonlandıracaksın yani."





'KISIR DÖNGÜDEN ÇIKILMALI'

Mezepotamya Ajansı'nın haberine göre Abdullah Öcalan’ın son görüşmede Kürt sorununun çözümüne dair sözlerini de hatırlatan Emekçi, şöyle devam etti:





"Sayın Öcalan son görüşmede 'Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim' diyor. Sayın Öcalan’ın demokratik çözüm ve barış konusunda rolünü oynaması için gerekli zemin hazırlanmalı. Koşullar sağlanırsa süreç başlar. İşte o zaman bir yol haritası belirlenir. Kararlı, iradeli bir şekilde yol haritasının gerekleri yerine getirilir. Sorun öyle çözülür. Gerisi lafügüzaftır. Dünyadaki bütün barış süreçlerine bakın, iki taraflıdır. Çatışmasızlıkla başlar, yol haritasıyla devam eder ve anayasal düzlemde sonuca bağlanır. Tek taraflı 'Türk Tipi' bir çözüm ve barış sahte bir barıştır. Onurlu bir barış için Sayın Öcalan parametreleri oluşturmuştur. Bununla, devlet de hükümet de halklar da, yani herkes kazanır. Ama diğer Kürt-Türk çatışmasının derinleştirilmesi komploya yarıyor ve Kürtlerden çok Türklere kaybettiriyor. Bakın devletin geldiği durum bunun örneğidir. Bu kısır döngüden çıkmak lazım. Sayın Öcalan bunu değerlendirebilmek için çok büyük şans ve fırsattır.”