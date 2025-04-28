Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan'ın Demirtaş'tan isteği: 'Sürecin dışarıdaki yürütücüsü...' /28 Nisan 2025 22:29

Öcalan'ın Demirtaş'tan isteği: 'Sürecin dışarıdaki yürütücüsü...'

Gazeteci Ayşe Yıldırım, Selahattin Demirtaş ile Abdullah Öcalan'ın hükümet yetkililerinin de haberdar olduğu mektuplaşmalar gerçekleştirdiğini belirtti ve "Öcalan, Demirtaş’tan 'Türkiye’de sürecin dışarıdaki yürütücüsü' olmasını istedi" diye yazdı.

SHABER3.COM

Gazeteci Ayşe Yıldırım, Selahattin Demirtaş ile Abdullah Öcalan'ın birkaç defa mektuplaşma ve mesajlaşma gerçekleştirdiğini, sadece devlet yetkililerinin değil bazı hükümet yetkililerinin de bundan haberdar olduğunu yazdı. Yıldırım, "Öcalan, Demirtaş’tan 'Türkiye’de sürecin dışarıdaki yürütücüsü' olmasını istedi" diye yazdı.

Yıldırım'ın Kısa Dalga'da yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Öcalan, Demirtaş’tan “Türkiye’de sürecin dışarıdaki yürütücüsü“ olmasını istedi. Elbette bunun için Demirtaş’ın serbest bırakılması gerekiyordu. Bu konuda da İmralı’da yapılan görüşmelerde taraflar arasında anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Hem de Öcalan’ın 26 Şubat’taki “silah bırakma“ çağrısından önce.

Mesele bu mutabakatın uygulanmasında. DEM Parti çevreleri TBMM’nin yasama yılı tatili öncesinde yani 1 Temmuz’dan önce bunun gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyor. AİHM kararlarının uygulanarak hem Demirtaş’ın hem Figen Yüksekdağ’ın hem de haksız bir şekilde yıllardır cezaevinde tutulan pek çok siyasetçinin serbest bırakılması bekleniyor.

Tabii sürece yönelik bir “provokasyon“ söz konusu olmazsa!"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Öcalan'ın Demirtaş'tan isteği: 'Sürecin dışarıdaki... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:22:15