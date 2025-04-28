Öcalan'ın Demirtaş'tan isteği: 'Sürecin dışarıdaki yürütücüsü...'

Gazeteci Ayşe Yıldırım, Selahattin Demirtaş ile Abdullah Öcalan'ın birkaç defa mektuplaşma ve mesajlaşma gerçekleştirdiğini, sadece devlet yetkililerinin değil bazı hükümet yetkililerinin de bundan haberdar olduğunu yazdı. Yıldırım, "Öcalan, Demirtaş’tan 'Türkiye’de sürecin dışarıdaki yürütücüsü' olmasını istedi" diye yazdı.



Yıldırım'ın Kısa Dalga'da yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:



"Öcalan, Demirtaş’tan “Türkiye’de sürecin dışarıdaki yürütücüsü“ olmasını istedi. Elbette bunun için Demirtaş’ın serbest bırakılması gerekiyordu. Bu konuda da İmralı’da yapılan görüşmelerde taraflar arasında anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Hem de Öcalan’ın 26 Şubat’taki “silah bırakma“ çağrısından önce.



Mesele bu mutabakatın uygulanmasında. DEM Parti çevreleri TBMM’nin yasama yılı tatili öncesinde yani 1 Temmuz’dan önce bunun gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyor. AİHM kararlarının uygulanarak hem Demirtaş’ın hem Figen Yüksekdağ’ın hem de haksız bir şekilde yıllardır cezaevinde tutulan pek çok siyasetçinin serbest bırakılması bekleniyor.



Tabii sürece yönelik bir “provokasyon“ söz konusu olmazsa!"