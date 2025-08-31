Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan'ın mesajı Kadıköy'de okundu /31 Ağustos 2025 18:20

Öcalan'ın mesajı Kadıköy'de okundu

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajı, İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri'nin Kadıköy İskele'de düzenlediği mitingde okundu.

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, Kadıköy İskele'de 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi düzenledi. Mitinge DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı.

Mitingde, Dem Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını okudu.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILDI"
Öcalan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Barış ve demokrasi için mücadele edenlere…

Barış ve demokratik çözüm çağrımız, sıradan bir siyasi hamle değil; stratejik bir adım ve tarihsel bir dönüm noktasıdır. Bu çağrıyla birlikte hem Türkiye’de hem de Ortadoğu genelinde, savaşların ve yıkımların yerini barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılmıştır.

Bu, yalnızca bir temenni değil; güçlü bir imkan ve ciddi pratik adımlarla inşa edilmesi gereken somut bir gerçekliktir. Çünkü gerçek barış, yalnızca silahların susması ya da çatışmaların sona ermesi değildir. Gerçek barış; özgürlüğün, demokrasinin ve toplumsal adaletin yaşamın bütün alanlarında vücut bulmasıyla mümkündür. Bu toplumsal dönüşüm, halklarımız için sadece bir hak değil; aynı zamanda önümüzdeki yeni dönemin temel görevidir.

Halklarımızın mücadelesiyle barış, demokrasi ve özgürlük değerleri mutlaka kökleşecek, toplumsal yaşamda karşılığını bulacaktır. Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır.

"DAHA DA BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYORUM"
1 Eylül vesilesiyle halklarımızı bu tarihi göreve sahip çıkmaya, barış ve özgürlük yürüyüşünü daha da büyütmeye çağırıyorum.

Herkesin bu dönemin ciddiyetini kavrayarak kendini gözden geçireceğine ve barışın ruhuna uygun hareket edeceğine olan inancımla hepinizi bitmeyen sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."
