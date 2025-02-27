Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısı mı okunacak: PKK feshedilecek mi?

İmralı'dan kritik çağrı için gözler saat 17.00'de... DEM Parti İmralı heyeti, bugün 3. kez İmralı'ya gidiyor.





Görüşmenin ardından İstanbul'da yapılacak açıklamada, Abdullah Öcalan'ın PKK'yı feshettiğine dair mesajının okunması bekleniyor.





HEYET YOLA ÇIKTI

DEM Parti heyeti, bölücü terör örgütü elebaşı ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.





HEYETTE 7 KİŞİ VAR

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 3'üncü görüşme için İmralı'ya giden heyet genişledi.





İlk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yanında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da heyette bulundu.





Açıklamada, "Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adasına doğru yola çıkmıştır" denildi.





BAKAN TUNÇ: VİDEO AÇIKLAMASI MEVZUATA UYGUN DEĞİL

DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın çağrısının görüntülü yapılmasını talep ediyor. Fakat Adalet Bakanlığı mevzuatı gerekçe göstererek görüntülü çağrının mümkün olmadığının altını çiziyor.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'dan yapılacak açıklamanın videolu olmasının mevzuata uygun olmadığını ifade etti.





Bakan Tunç, "Hükümlülerin cezaevlerinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımız da belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil" dedi.





Heyetin İmralı'ya ziyaretinin ardından kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.





DEM Parti, açıklamanın saat 17.00'da İstanbul'da yapılacağını bildirdi.





Edinilen bilgiye göre; Öcalan'ın bir sayfalık mesajında örgütü feshettiğiyle birlikte "gelinen aşamada silahlı mücadelenin bir anlamı kalmadığı ve bu dönemin bittiği" vurgusu da bulunacak.







