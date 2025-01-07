Öcalan'ın tahliyesi için MHP'den yeni adım: Affa gerek kalmadan...

DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrası partinin konuya ilişkin diğer siyasi partilerle görüşmeleri sürerken, MHP cephesinden çarpıcı bir çıkış geldi. MHP’nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır. İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere, her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre söz konusu ifadeleri yorumlayan avukat Veysel Kırıcı, “Öcalan’ı infaz yasasına göre, herhangi bir af düzenlemesine gerek kalmadan tahliye edilebileceğinin altyapısını MHP; topluma tebliğ ediyor. Kamuoyunu ısıtıyorlar. Gerçek amaca kılıf uyduruluyor. Ama bu 4. devre akciğer kanseri gibi durumlarda uygulanıyor. Bu kişiye özgü sipariş şeklinde uygulanacak bir şey. Kanun zaten vardı. Bugün bu düzenlemeyi, bir hukukçu gündeme getirmiyor, bir siyasi gündeme getiriyor. İlk olarak Öcalan’ın Meclis’e gelmesi gerektiğini hangi siyasi parti söylediyse, hastalık nedeniyle hasta mahkûmların tahliye olacağını da aynı siyasi partinin genel başkan yardımcısı söylüyor” dedi.







