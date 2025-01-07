Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan'ın tahliyesi için MHP'den yeni adım: Affa gerek kalmadan... /07 Ocak 2025 10:29

Öcalan'ın tahliyesi için MHP'den yeni adım: Affa gerek kalmadan...

MHP’li Feti Yıldız’ın hasta tutukluların tahliyesi için yaptığı açıklamaları değerlendiren avukat Kırıcı, “Affa gerek kalmadan Öcalan’ın tahliye edilebileceğinin altyapısını topluma tebliğ ediyorlar” dedi.

SHABER3.COM

DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrası partinin konuya ilişkin diğer siyasi partilerle görüşmeleri sürerken, MHP cephesinden çarpıcı bir çıkış geldi. MHP’nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır. İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere, her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre söz konusu ifadeleri yorumlayan avukat Veysel Kırıcı, “Öcalan’ı infaz yasasına göre, herhangi bir af düzenlemesine gerek kalmadan tahliye edilebileceğinin altyapısını MHP; topluma tebliğ ediyor. Kamuoyunu ısıtıyorlar. Gerçek amaca kılıf uyduruluyor. Ama bu 4. devre akciğer kanseri gibi durumlarda uygulanıyor. Bu kişiye özgü sipariş şeklinde uygulanacak bir şey. Kanun zaten vardı. Bugün bu düzenlemeyi, bir hukukçu gündeme getirmiyor, bir siyasi gündeme getiriyor. İlk olarak Öcalan’ın Meclis’e gelmesi gerektiğini hangi siyasi parti söylediyse, hastalık nedeniyle hasta mahkûmların tahliye olacağını da aynı siyasi partinin genel başkan yardımcısı söylüyor” dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Öcalan'ın tahliyesi için MHP'den yeni adım: Affa gerek... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:58:54