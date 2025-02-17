Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan'ın yazdığı 3 mektup adreslere ulaştırıldı /17 Şubat 2025 21:19

Öcalan'ın yazdığı 3 mektup adreslere ulaştırıldı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunun Kandil, Avrupa ve Suriye'deki ilgili yetkililere ulaştırıldığını açıkladı.

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DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, kayyum atamaları başta olmak üzere son dönemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan DEM Parti Genel Merkez binasında toplantıya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki gösteren Doğan, "Bu iradeye sahip çıkmak için, demokratik şekilde direnen ama buna rağmen saldırı ile karşı karşıya kalan herkesi özel olarak selamlıyoruz çünkü olağan olmayan koşullarda yapılan bir seçim neticesinde 14’te 14 yaptılar. Sonra Van’ı ele geçirmeye çalıştılar. Van ise kazanılmış olan bir yeri tekrar kazandı. Van halkının bütün kazanımlarını, oyunu, tercihini yok saydılar ve belli rant odaklarına peşkeş çektiler" dedi.

"ÖCALAN’IN MEKTUBU İLGİLİ YETKİLİLERE ULAŞTIRILMIŞ"
Doğan, lideri Öcalan’ın mektubunun Kandil’e gidip gitmediği tartışmaları konusunda şunları söyledi:

"Sayın Öcalan’ın mektubu Kandil, Avrupa ve Kuzeydoğu Suriye’ye ilgili yetkililere ulaştırılmış. Bunu zaten açıkladılar kendileri de. Biz de basın üzerinden takip ediyoruz. Bunu biz de teyit etmiş olalım. Buna ilişkin çokça soru aldığımız için teyide ihtiyaç duyduk. Kandil’de KCK’li yetkililere, Kuzey ve Doğu Suriye’de SDG’li yetkililere ve Avrupa’da da işte KCDK-E ve KNK’ye ulaştırılmış bir mektup var. Ayrıca DEM Parti İmralı heyeti dışında, İmralı'da Öcalan'la başka bir temasımızın olmadığını da bilinmesini isteriz. Dolayısıyla heyetimizin aktarımlarını sizlere oldukça açık ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz."
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