Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan'la görüşen DEM Parti, Bahçeli'den neler istedi: Rudaw yazdı /03 Ocak 2025 11:26

Öcalan'la görüşen DEM Parti, Bahçeli'den neler istedi: Rudaw yazdı

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Başkanı Barzani'nin medyası olarak bilinen Rudaw, DEM Parti'nin kendilerini terör örgütü uzantısı olarak tarif eden MHP Lideri Bahçeli ile görüşmelerinde istediklerini yazdı.

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PKK lideri Öcalan hakkında yaptığı çağrının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'yi TBMM'deki odasında kabul etti.

Bahçeli, terör örgütü uzantısı olarak nitelediği DEM Parti'yi kapıda karşıladı.

Bahçeli ile DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün görüşmesi 40 dakika sürdü. DEM Partililerin terör örgütü elebaşı ile görüşmesinden sonra ilk siyasi parti lideri düzeyindeki ziyarette nelerin konuulduğunu Barzani'nin medyası olarak anılan Rudaw yazdı.

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Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığına göre; DEM Parti'nin İmralı heyeti, genel af, kayyum için yasal düzenleme ve Terörle Mücadele Yasası'nad değişiklik istedi.
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