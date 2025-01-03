Öcalan'la görüşen DEM Parti, Bahçeli'den neler istedi: Rudaw yazdı

PKK lideri Öcalan hakkında yaptığı çağrının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'yi TBMM'deki odasında kabul etti.





Bahçeli, terör örgütü uzantısı olarak nitelediği DEM Parti'yi kapıda karşıladı.





Bahçeli ile DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün görüşmesi 40 dakika sürdü. DEM Partililerin terör örgütü elebaşı ile görüşmesinden sonra ilk siyasi parti lideri düzeyindeki ziyarette nelerin konuulduğunu Barzani'nin medyası olarak anılan Rudaw yazdı.





3 ANA BAŞLIK

Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığına göre; DEM Parti'nin İmralı heyeti, genel af, kayyum için yasal düzenleme ve Terörle Mücadele Yasası'nad değişiklik istedi.