Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan'la görüşen DEM Parti'den açıklama! /29 Ağustos 2025 10:14

Öcalan'la görüşen DEM Parti'den açıklama!

İmralı Süreci'nde kurulan komisyondaki görüşmeler devam ederken DEM Parti, ilk kez terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'la görüştü. DEM Parti'den açıklama geldi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te başlattığı İmralı Süreci kapsamında terör örgütü PKK, 11 Temmuz 2025'te silahlarını yaktı. Terör örgütü lideri Öcalan'ın çağrısı ile feshi kararı alan PKK'nın Irak Süleymaniye'deki silah yakma töreninin ardından TBMM'de komisyon kuruldu.

Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun dün (28 Ağustos) yedinci toplantısı yapıldı.

İmralı Süreci'nde birçok kez Öcalan ile görüşen DEM Parti, komisyon sürerken hiçbir görüşme gerçekleştirmemişti.

DEM Parti İmralı Heyeti, dün Öcalan ile görüştü. Öcalan ile görüşen DEM Parti bugün de açıklama yaptı.

DEM Parti, Öcalan'ın tercihinin her zaman demokratik cumhuriyeti ile 'entegrasyon' olduğunu ifade etti.

DEM Parti, Öcalan'ın süreç için üç kilit kavramı olduğun söyledi:

"Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı"


