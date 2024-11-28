Öcalan'la görüşme ne zaman: Dikkat çeken iddia!

DEM Parti’nin İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuruyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan henüz yanıt gelmezken MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, bakanlığın görüşmeye kısa süre içinde olumlu yanıt vereceğini söyledi.





'GÖRÜŞMEYE İZİN VERİLECEK'

Tv100’de yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan Müftüoğlu, bakanlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre görüşmeye izin çıkacağını söyledi. Müftüoğlu, "Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayanarak söylüyorum. Birkaç gün içerisinde bunun gerçekleşebileceği, görüşmeye izin verilebileceği yönünde kanaat belirtildi. Tamamen tahmini olarak söylüyorum. Muhtemelen görüşmenin cumartesi günü olabileceğini düşünüyorum” dedi.







