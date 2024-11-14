Samanyolu Haber /Gündem / 'Öcalan'la yeni görüşme' iddiası: Gözler haftaya çevrildi /14 Kasım 2024 14:28

'Öcalan'la yeni görüşme' iddiası: Gözler haftaya çevrildi

MHP lideri Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile 43 ay aradan sonra 23 Ekim'de görüşme gerçekleştirilmişti. Yeni iddiaya göre Öcalan ile önümüzdeki hafta ikinci görüşme gerçekleştirilecek.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubunun elini sıkmasıyla başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları devam ediyor. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 43 ay aradan sonra 23 Ekim'de terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ömer Öcalan görüşme sonrası Öcalan'ın "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" mesajını paylaşmıştı.

İKİNCİ GÖRÜŞME İDDİASI
Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, PKK lideri Abdullah Öcalan'la ikinci bir görüşme yapılması için çeşitli temaslar gerçekleşti. Bu kapsamda önümüzdeki hafta Öcalan'la ikinci bir görüşmenin gerçekleşmesinin beklendiği iddia edildi. İkinci görüşmenin Öcalan'ın avukatlarıyla olabileceği ancak bu konuda henüz bir netleşme olmadığı belirtildi.


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