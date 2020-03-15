Samanyolu Haber /Politika / Oda TV'ye operasyonda "Pelikan" izi /15 Mart 2020 20:35

Oda TV'ye operasyonda "Pelikan" izi

Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlık görevini ifa ettiği Gelecek Partisi'ne göre Oda TV yöneticileri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun tutuklanmasında Pelikan çetesinin parmağı var.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nden Oda TV yöneticileri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun tutuklanmasına dair dikkati çeken bir değerlendirmede bulunuldu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selim Temurci, partisinin haftalık başkanlık kurulu toplantısının akabinde kameralar karşısına geçti. Temurci gazeteci tutuklamalarına da dikkati çekti.

TEMURCİ'DEN 'PELİKAN' İDDİASI

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, Oda TV yöneticileri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun tutuklanmasının arkasında Pelikan çetesinin olduğuna  işaret etti. 

Temurci, “Pelikanvari bir yapının, bir illegal yapılanmanın nerelere sızdığını gösteren bir uygulamadır bu. Yargının içine bile sızdığını biz müşahhas olarak görüyoruz. Çünkü farklı bir ses çıksın istemiyorlar.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı'nda lüks Pelikan yalısında faaliyet gösterdikleri için "Pelikan" ismi ile anılan ve liderliğine Yrd. Doç. Dr. Selman Öğüt ile havuz gazetesi Sabah'ın yazarı Hilal Kaplan'ın yaptığı grup Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medyadaki uzantısı olarak nitelendiriliyor. 

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ağustos 2019'da Pelikan'a ziyarette bulunmuştu.
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