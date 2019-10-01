Samanyolu Haber /Gündem / Odatv yine çarpıttı /01 Ekim 2019 19:47

Odatv yine çarpıttı

Türkiye'de ulusalcı Odatv, Fethullah Gülen Hocaefeni'nin Mısır'da yayın yapan TEN TV'ye verdiği mülakatı çarpıttı. Odatv, mülakata atıf yaparak Hocafendi'nin Mısır'a gideceğini iddia etti. Mülakatta sunucu Neşet el Dihi'nin "Mısır'a ne zaman geleceksiniz?" sorusu üzerine Hocaefendi şu cevabı vermişti: “Her yarım saatte bir ilaç alıyorum. Önceki günlerde ciddi bir ameliyat oldum. Bundan dolayı da sağlığımın bir seyahate izin vereceğini sanmıyorum.”

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SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ikamet eden Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Mısır'ın önde gelen televizyon sunucularından Neşet el Dihi'ye verdiği mülakat Türkiye'de hükümete yandaş medyanın yanısıra ulusalcı Odatv tarafından çarpıtıldı. 

İngilizce ve Arapça altyazılı hali YouTube'de yayınlanan bir mülakatı çarpıtan Odatv, Hocaefendi'nin Mısır'a gideceğini iddia etti.

"SAĞLIĞIMIN BİR SEYAHATE İZİN VERECEĞİNİ ZANNETMİYORUM"

Mülakatta sunucu Neşet el Dihi'nin "Mısır'a ne zaman geleceksiniz?" sorusu üzerine Hocaefendi şu cevabı vermişti: “Her yarım saatte bir ilaç alıyorum. Önceki günlerde ciddi bir ameliyat oldum. Bundan dolayı da sağlığımın bir seyahate izin vereceğini sanmıyorum.”

Hocaefendi son dönemde Finlandiya, Danimarka, Rusya ve Norveç'ten önde gelen gazete ve televizyonlara mülakat vermiş ve Hizmet Hareketi'nin temel felsefesini anlatmıştı. 
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