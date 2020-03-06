Odatv'ye erişim engeli

Ulusalcı çizgide yayın yapan Odatv'nin internet sitesine an itibarıyla Türkiye'den giriş yapılamazken, giriş yapmaya çalışan kullanıcılar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) idari tedbir kararı ile karşılaşıyor.







Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın ise Türkiye'de kararın ilk olduğunu belirterek "Karar için 24 saat önce Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurulması gerekiyor, yani karar dün alınmış. Süreci takipe edeceğiz, yarın Barış Pehlivan’ın ifadesi için adliyede olacağız." dedi.





BARIŞ TERKOĞLU VE HÜLYA KILINÇ TUTUKLANDI





"Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haber sebebiyle gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç savcılık ifadelerinin akabinde sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştı.





Türkiye'de Odatv internet sitesine girmek isteyenlerin karşısına BTK'nın kapatma kararı çıkıyor.





Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edilirken, 6 Mart Cuma güüna saat 10:00'da İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade vereceği belirtildi.





MİT HABERİNE ERİŞİM ENGELİ İLE BAŞLADI





Libya'daki operasyonda hayatını kaybeden subayın Manisa'daki cenaze töreniyle ilgili habere İstanbul 3'üncü Sulh Ceza Hâkimliği erişim engeli getirmişti. Subayın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanı olduğu ortaya çıkmıştı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Olağanüstü Hâl (OHÂL) döneminde yayımladığı 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile MİT personelinin her ne şekilde olursa olsun isim, adres, aile bilgileri ve fotoğraflarının paylaşanlara 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesinin önünü açmıştı.





MİT'e sınırsız yetki veren söz konusu KHK ile MİT personeline soruşturma açılabilmesi Cumhurbaşkanı'nın onayına bağlandı.