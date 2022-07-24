Samanyolu Haber /Dünya / Odesa Limanı'nı vuran Rusya'dan savunma: 'Askeri botu vurduk' /24 Temmuz 2022 13:51

Odesa Limanı'nı vuran Rusya'dan savunma: 'Askeri botu vurduk'

Rusya, Ukrayna tahılının ihraç edileceği Odessa Limanı'na yönelik füze saldırısında "bir devriye botunu" vurduğunu iddia etti. Ankara, "Ruslar saldırıyla alakalarının olmadığını bildirdi" açıklamasında bulunmuştu.

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Kiev ve Moskova arasında İstanbul'da imzalanan anlaşmada, Ukrayna tahılı ihracatı için belirlenen üç limandan biri olan Odessa Limanı'na yönelik füze saldırısının yankıları sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda imzalanan anlaşmadan bir gün sonra vurulan Odessa'yı hedef alan saldırıların Moskova'ya güvenilmeyeceğini gösterdiğini söyledi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre söz konusu saldırının Rusya ile diyalog kurulması gerektiği tezini giderek savunulamaz hâle getirdiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu aleni Rus barbarlığı, bizi zafer için ihtiyacımız olan tüm silahları elde etmeye daha da yaklaştırıyor" dedi.

Rusya'dan yanıt
Zelenskiy'nin açıklamasına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise, Rus füzelerinin Ukrayna'nın "askeri altyapısını" vurduğunu öne sürdü. Saldırıda Ukrayna'ya ait bir "devriye botunun" vurulduğunu ifade eden Zaharova, Telegram'da yayımladığı açıklamada, "Kalibr füzeleri, yüksek hassasiyetli bir saldırıyla Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıyı imha etmiştir" dedi.

Ukraynalı yetkililer, füze saldırısı sırasında Odessa Limanı'ndaki silolarda tahıl bulunduğunu ancak gıda stoklarının zarar görmediğini bildirmişti. İki füze isabet eden limanın sadece altyapısının zarar gördüğünü belirten Ukraynalı yetkililer, saldırıda yaralananlar da olduğunu duyurmuştu. Ukrayna ordusu, iki ayrı füzenin ise hava savunma sistemlerince imha edildiğini belirtmişti.

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