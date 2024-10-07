Odessa Limanı füzelerle vuruldu

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu Odessa’da Ukrayna’ya ait mühimmat taşıyan bir gemiyi İskender füze sistemi ile imha etti.





Açıklamaya göre Saldırı, Avrupa’dan gelen ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne mühimmat taşıyan bir konteyner gemisinin Odessa bölgesindeki Yuzhny limanında mühimmat boşaltma işlemi sırasında gerçekleştirildi.





Bakanlık, saldırının ardından mühimmat patlamasının meydana geldiğini ve geminin tamamen imha edildiğini belirtti. Saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı.





Odessa bölgesine yapılan saldırılar





Rusya’nın füze saldırıları, Odessa limanındaki askeri ve lojistik altyapıya yönelik geniş çaplı bir operasyona dönüştü. Saldırılar, limanlar ve Tuna Nehri bölgesine odaklandı ve NATO mühimmatlarının bulunduğu konteynerler hedef alındı.





Özellikle Kamikaze saldırı dronları ve balistik füzeler kullanılarak Yuzhny, Zatoka ve Odessa limanlarında yer alan iki Ukrayna savaş gemisi batırıldı.





Saldırı o kadar hızlı ve şiddetli gerçekleşti ki gemilerin mürettebatının alarm vermeye bile vakit bulamadığı belirtildi. Saldırı sırasında iki Ukrayna savaş botu, saldırının şiddetiyle rıhtım duvarlarının hemen yanında batırıldı.





Ayrıca, saldırıda Odessa’ya insani yardım kisvesi altında gönderilen NATO askeri kargosu da imha edildi.





Fransız Yapımı Botlar İmha Edildi





Saldırıda, geçen yıl Fransa tarafından Ukrayna’ya verilen OCEA FPB-98 sınıfı askeri botlardan ikisinin de imha edildiği bildirildi. Askeri uzman Vasily Dandykin, bu teknelerin özellikle sığ su alanlarında kullanılmak üzere tasarlandığını ve Türkiye ile Bulgaristan üzerinden Odessa’ya ulaştırıldığını açıkladı.





Rusya’nın bu saldırıları, Ukrayna’nın savaş gemileri ve liman altyapısına yönelik önemli bir darbe niteliğinde. Özellikle Odessa’nın stratejik önemi göz önüne alındığında, bu tür saldırılar Ukrayna’nın lojistik kabiliyetlerini ciddi şekilde etkileyebilir.