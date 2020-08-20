Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), öğretim üyeleri ve öğrencilere düzenlediği anket sonucu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla yüz yüze eğitimi tehlikeli buldu. Üniversitede yeni dönem uzaktan eğitimle sürdürülecek.







Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’ın Covid-19 salgınından dolayı üniversitelere yetki devri yapıldığını duyurmasıyla üniversiteler derslerin nasıl yapılacağına ilişkin kurullarını toplamaya başladı.





Edinilen bilgilere göre; ODTÜ, önceki öğretim üyeleri ve öğrencilerine anket yaptı. Öğretim üyeleri, yeni dönemin online olmasını istedi.





ÖĞRETİM ÜYELERİ HİBRİT SİSTEMİ KABUL ETMEDİ





Öğretim üyeleri, az sayıda öğrenciyle yüz yüze yapılacak ve aynı dersi online aktaracak hibrit sistemi de reddetti. Öğretim üyeleri, yazılı yapılacak sınavlar için öğrencilerin şehir dışından gelmelerini sakıncalı buldu.





Aynı anketi yanıtlayan ögrencilerin üçte biri dersleri her türlü riske rağmen sınıfta almak isterken, üçte ikisi uzaktan eğitim almak istedi. Ögrencilerin çoğunluğu sınav haftasının seyretilmiş sınıflarda olmasını istedi. Burada sınavlara gelenlerin hastalık kapma riski ve şehir dışından gelenlerin konaklama sorunları gündeme geldi.





SINAV HAFTASINDA KALABALIKLARA DİKKAT





ODTÜ yönetimi de yemekhane, yurtlar, toplu taşıma, sınıfların havalandırma açısından yetersizliği, öğretim üyelerinin büyük kısmının yaş ortalamasının yüksek olması sebebiyle uzaktan eğitime devam etme kararı aldı.





Öğretim üyesi ve öğrencilere hibrit sistemde sınav haftası altyapı yetersizliği olduğu, online sınavlar ile ilgili önemli sorunlar yaşandığı ve dönem içinde yüz yüze sınav haftasında büyük kalabalıkları bir araya getirmenin büyük tehlike olduğu bildirildi.