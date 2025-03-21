Samanyolu Haber /Gündem / ODTÜ'de buluşan öğrencilere polis müdahalesi! /21 Mart 2025 01:10

ODTÜ'de buluşan öğrencilere polis müdahalesi!

ODTÜ'de toplanan üniversite öğrencilerinin yürüyüşünü önlemek için polis TOMA'larla barikat kurdu. Polis öğrencilere biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasını ODTÜ kampüsünde protesto eden üniversite öğrencilerine polis, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

Hacettepe, Bilkent ve Ankara Üniversitesi'nde de eylem yapan öğrenciler polis müdahalesiyle karşılaştı.

Polis ODTÜ'de toplanan üniversite öğrencilerinin yürüyüşünü önlemek için TOMA'larla barikat kurdu, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

ODTÜ A1 Kapısı önünde TOMA’larla bekleyen polis, barikat kurarak öğrencilerin Kızılay yönüne gitmesine izin vermedi.

ALİ MAHİR BAŞARIR ÇAĞRI YAPTI: KİTLE ODTÜ'YE YÖNELDİ

21.30'da CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Birinci Meclis'in önünde yaptığı konuşmada Ankara halkını ODTÜ öğrencileri ile danışmaya çağırdı. Çağrı üzerine kitle ODTÜ’ye doğru yürüyüşe geçti.

Güvenpark’ta toplanan Ankara Üniversiteliler, ODTÜ’de eylemde olan arkadaşlarının yanına geçme kararı aldı.

Daha sonra Murat Emir ve Ali Mahir Başarır ile birlikte 30 CHP'li vekil ODTÜ’ye geçti.

Öğrenciler, ‘Hükümet istifa’, ‘AKP’den hesabı gençlik soracak’, ‘Direne direne kazanacağız’ gibi sloganlar atttılar.

Üniversite kampüsündeyse polis, öğrencilere TOMA’yla uzun süre müdahalede bulundu.
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