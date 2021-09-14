Samanyolu Haber /Gündem / ODTÜ'de mezuniyet töreni yapılmayacak /14 Eylül 2021 08:13

ODTÜ'de mezuniyet töreni yapılmayacak

ODTÜ Rektörlüğü, öğrenciler ve akademisyenlerden gelen taleplere karşın her yıl geleneksel olarak Devrim Stadyumu’nda gerçekleştirilen ve mezun olan öğrencilerin çeşitli pankartlar ile katıldığı mezuniyet törenini 'vakaların arttığı' gerekçesiyle yapmama kararı aldı.

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Bölümlerin, kendi olanakları ile küçük törenler yapılabileceği açıklandı.

Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte öğrenciler ve akademisyenler, törenin yeniden Devrim Stadyumu’nda yapılması çağrısıyla eylem yapmış ve sosyal medyada çalışma gerçekleştirmişti. Rektörlük, çağrıların ardından 2 Eylül’de, mezun olan öğrencilere törene ilişkin bir ileti gönderdi.

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'Vakaların arttığı' kaydedilen iletide, “Diploma töreni yapılması durumu çok boyutlu riskler taşımaktadır. Kişi sayısında kısıtlamalar yapılsa bile tören düzenlenmesinin mevcut şartlarda mümkün olmadığı durumu kesinlik kazanmıştır” denildi.

Ayrıca iletide, 'geçen yıllarda düzenlenen törenlerde bazı istenmeyen ve üniversiteye yakışmayan gelişmelerin yaşandığı' belirtildi.
Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Banu Poyraz, “Pandeminin bahane edilmesiyle geleneklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor” dedi.
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