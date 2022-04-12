ODTÜ'de protesto edilen Babacan'dan yeni paylaşım

Kendisinin de mezunları arasında yer aldığı ODTÜ'deki söyleşi programı iptal edilen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım. Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır." ifadelerini kullandı.







SÖYLEŞİ İPTAL EDİLDİ







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenmeyi planladığı "Ali Babacan ile söyleşi" etkinliği, öğrencilerin tepkisi sonucu iptal edildi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenmeyi planladığı "Ali Babacan ile söyleşi" etkinliği, öğrencilerin tepkisi sonucu iptal edildi.

Ali Babacan, stadında devrim yazan ODTÜ'de kendi propagandasını yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştı ama izin vermedik. TÜPRAŞ, TEKEL gibi birçok kurumu özelleştiren, bu yağma düzeninin mimarlarından olan Babacan ve onun gibiler bugün ortalığa 'umuduz' diye çıkmaya çalışıyor. Bizler de diyoruz ki AKP ve türevleri bu ülkeye umut olamaz. Emekçi halkın sorunlarına çözüm bulamaz, aydınlık bir Türkiye'yi kuramaz.





BABACAN: FİKİRLERİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TARAFINDAYIM





Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ’deki protesto görüntülerini seyrettim. İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir. Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım. Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır.





Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:DEVA Partisi lideri, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: