ODTÜ'lü öğrencilerin fahiş kira bildirisine polisten engel

"Ekonomik krizin faturasını kiralarımızla ödemek zorunda değiliz!" başlıklı bildiriyi dağıtmak için bir araya gelen öğrencilere polis "Bunu burada dağıtmak için valilik izni lazım. Bu bildiriyi dağıtamazsınız" diyerek engel olmaya çalıştı.







Evrensel'e konuşan ODTÜ’lü bir öğrenci, "Yurtların kapasitesi yetersiz. Ayrıca açık olmamasına rağmen yurtlara da üst üste zam geldi. Mecbur kaldığımız için eve çıkıyoruz. Kira fiyatlarında neredeyse birkaç ay içerisinde yüzde 50 oranına varan artışlar söz konusu.





Pandeminin ve krizin faturası resmen bize ödetiliyor. Hiçbir yetkili kurum öğrenciler için bir önlem almazken, Cumhurbaşkanı abartılacak bir şey yok derken polisler de bize engel olmaya çalışıyor. Devlet öğrencilerin değil zamların, paranın yanında yer alıyor. Engellemelere ve baskılara karşı mücadelemiz sürecek. En temel insani haklarımızın göz göre göre gasp edilmesine razı gelmeyeceğiz" diyerek tepkisini dile getirdi.





Mahallenin bazı noktalarına çevik kuvvet otobüslerinin getirildiği görüldü.





Öğrencilerin dağıtmak istediği bildiride şu ifadeler yer alıyor:





"Pandemi döneminde derinleşen ekonomik krizle hayat pahalılığının artması öğrencilerin yaşam koşullarını önemli ölçüde değiştirdi. Yiyecek, barınma, okul masrafları, sağlık ihtiyaçları, hijyen ürünleri gibi birçok masrafla boğuşan öğrencilerin “kemer sıkma” politikası kültürel-sosyal aktivitelere harcamaların kısılmasını aşarak temel ihtiyaçlardan kısma düzeyine kadar ilerledi. Öğrencilerin gelecek kaygısı bugün yaşadığı geçim sıkıntısıyla birleşirken birçok öğrenci bu dönemde çalışmaya başladı. Bu süreç içerisinde de ODTÜ öğrencileri olarak en sıkıştığımız alan da ev kiraları oldu.





ODTÜ kampüsünün hemen yanında yer alan ve ODTÜ öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı bir mahallede kira fiyatlarının çok yüksek olması, ODTÜ öğrencisi açısından eve çıkmanın en uygun yerlerden biri olan İşçi Blokları’nda yaşamı çok zorlaştırıyor. Aile evinde özellikle kadın öğrenciler açısından ağırlaşan koşullarla birlikte eve çıkmak bir ihtiyaç haline gelirken kira fiyatlarıyla birlikte neredeyse imkânsız hale geliyor. ODTÜ yurtlarının yetersizliği ve pandemi döneminde yurtlara dair ne gibi önlemler alınacağına dair hiçbir bilgilendirme yapılmaması da öğrencileri İşçi Blokları Mahallesinde eve çıkma zorunluluğuna itiyor.





Evlerin durumunun dahi oldukça kötü olduğu halde öğrencilerin tek seçeneğinin İşçi Blokları Mahallesi olmasını kullanılarak fahiş fiyatlarda kiralar belirleniyor. Ortak yaşam alanlarımıza sahip çıkmak ve seçeneksizliğimiz üzerinden beslenen bu soruna karşı hep birlikte bir dayanışma göstermek, bugün bizler açısından önemli bir ihtiyaç halini alıyor. Uçuk ev kiralarına karşı herkesi bu konuda birleşmeye ve sesimizi yükseltmeye çağırıyoruz"