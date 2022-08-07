Samanyolu Haber /Gündem / ODTÜ'lüler rektör yasağı tanımadı, öğrenciler pankartla yürüdü /07 Ağustos 2022 00:55

ODTÜ'lüler rektör yasağı tanımadı, öğrenciler pankartla yürüdü

ODTÜ öğrencileri ve mezunları, rektörlüğün Devrim Stadyumu’nda düzenlenecek mezuniyet törenini 'güvenlik' gerekçesiyle yasaklamaya çalışması üzerine, kendi mezuniyet törenlerini gerçekleştirdi.

ODTÜ'lüler rektör yasağı tanımadı, öğrenciler pankartla yürüdü

ODTÜ'de rektörlüğün önceki yıllardaki mezuniyet törenlerindeki gibi protesto olmaması için Devrim Stadyumu'nda yapılmasını yasakladı. Ancak resmi tören yapılmamasına karşı öğrenciler, akademisyenler ve mezunlar kendi olanaklarıyla mezuniyet törenini düzenledi. Ailelerin de katılımıyla gerçekleşen törende öğrenciler, "Bugün mezuniyetimizden şenliğimize bizim dışımızda alınan tüm kararların karşısında dayanışmamızla, mücadelemizle var olmaya devam edeceğimizi bu mezuniyet aracılığıyla bir kez daha gösterdik” açıklamasını yaptı.

POLİS BAZI PANKARTLARI KAMPÜSE SOKMADI

Evrensel'de yer alan habere göre, rektörlük mezuniyet töreni için kampüse girişte “birinci derece aile yakını” sınırlandırması getirirken, üniversitenin A1 ve A4 kapılarında polis konuşlandırıldı. Mezuniyet töreni için hazırlanan bazı pankartların kampüse girişi polis tarafından engellendi.

MANSUR YAVAŞ'A DA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Ancak mezuniyet törenine öğrenciler, aileler, akademisyenler ve mezunları katılımı kitleseldi. Törende sık sık “Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz” sloganları atıldı. Tören ABB'nin Melih Gökçek döneminde ODTÜ ormanının bir kısmını katlederek başlattığı Rant Yolu projesinin geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş tarafından tekrar başlatılmasına karşı "Mansur Yavaş bize karşı Melih Gökçek olmak istiyorsa biz de onun karşısında Kavaklık direnişi olacağız! " sözlerinin yer aldığı tepki mesajıyla başladı. Ardından ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu'nun gösterisi ile devam eden tören saat 17.00 civarında geleneksel açılış konuşmasıyla resmen başlamış oldu.

MÜCADELE KAZANDIRDI

ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi Burcu Şekerzade yaptığı açılış konuşmasında, pankartların güvenlik sorunu olarak bahane gösterilmesine itiraz edildi ve rektör tarafından gösterilen bu bahanenin ODTÜ’yü geleneklerinden koparmak için atılmış bir adım olduğunun altını çizdi.
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