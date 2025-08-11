Samanyolu Haber /Gündem / Ödül gibi Sürgün: Torpile ve kopyaya 'helal' fetvası verdi Mısır'a müsavir atandı /11 Ağustos 2025 17:48

Ödül gibi Sürgün: Torpile ve kopyaya 'helal' fetvası verdi Mısır'a müsavir atandı

"Kopya ve torpille girilen işin kazancı helaldir” fetvasını veren Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, 6 bin dolar maaşla Mısır’a müşavir olarak atandı.

“Kopya ve torpille girilen işin kazancı helaldir” açıklamasıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, müşavir olarak Mısır’a atandı. Bozkurt’un 6 bin dolar maaş alacağı öğrenildi.

TV Canlı Yayında ‘Helal ‘ Açıklaması

Sahte diploma skandalı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt’un geçen yıl tartışmalara neden olan sözlerini hatırlattı.

Bozkurt geçen yıl Diyanet TV’de yayınlanan “Diyanet’e Soralım’’ adlı programda bir izleyiciden gelen “Üniversitedeyken bazı derslerin sınavlarında kopya çekmiştim. Mezun oldum ve acaba mesleğimi yaptığımda kazandığım maaşa bir sıkıntı, halel getirir mi?’’ sorusunu cevaplamış ve şöyle demişti:

“Kopya çekmek, hak etmediğimiz bir şeyi elde etmeye çalışmaktır, hak gaspı, hırsızlık ve haksız bir kazanımdır. Fakat bunun üzerine bir iş bulunmuş ve neticede mesai sarf ederek sağlanan kazanç, haram olarak değerlendirilemez. Yapılan iş yanlıştır fakat yaptığımız işin karşılığında emek vererek aldığımız maaş helaldir. İşe nasıl girdiği ile elde ettiği kazancı farklı tutmak lazım.”

6 Bin Dolar Maaş Alacak

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, bu sözlerin sahibi Bozkurt, bir süre önce Mısır Din Hizmetleri Müşaviri olarak atandı. Diplomatik statüde “Din Hizmetleri Müşaviri” olarak görev yapacak olan Bozkurt, ayda 6 bin dolar ücret alacak.

Yurt dışında 2. bir dışişleri gibi örgütlenen Diyanet’in 52 ülkede din hizmetleri müşaviri, 39 ülkede ise din ataşesi var. Sadece Almanya’da 13, Avusturya’da ise 5 din ataşesi bulunuyor.
