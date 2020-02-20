Samanyolu Haber /Gündem / Ödül skandalı: Para karşılığı verilmiş... /20 Şubat 2020 11:30

Ödül skandalı: Para karşılığı verilmiş...

UNESCO'nun “Biz vermedik.” dediği ödüller Fransa'nın başşehri Paris'te Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe’nin de katıldığı törende dağıtıldı. Belediyelerin, ödülleri veren enstitüyle aynı adreste faaliyet gösteren organizasyon şirketine binlerce lira ödediği ortaya çıktı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) mensup belediyelerin müjdesini verdiği ödüllerle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. 

16 Ocak'ta Paris'te UNESCO'ya ait olduğu bildirilen bir binada düzenlenen törenden sonra bazı belediye başkanları “UNESCO’dan ödül aldıklarını” açıklasa da belediyeleri bu ödüllere merkezi Ankara'nın Balgat semtinde bulunan Kent Araştırmaları Enstitüsü'nün layık gördüğü öğrenildi. 

Ödül töreninin akabinde AKP'ye yakınlığıyla bilinen çok sayıda gazete ve haber sitesi ile bazı televizyonlarda "UNESCO'dan ödül" başlıklarıyla haberler yapıldı.

TÖREN AYNI ADRESTE BULUNAN BİR ŞİRKETTE YAPILDI

"UNESCO ödülü" denilen ödüllerin Paris'te dağıtıldığı törenin organizasyonunu da Kent Araştırmaları Enstitüsü ile aynı adreste yer alan Adamor Araştırma ve Danışmanlık Şirketi yaptı.

Ödül töreni için Paris'e giden başkanların çeşitli tutarlarda şirkete para ödediği ortaya çıktı. 

Şirket yetkilileri BirGün’e yaptığı açıklamada; paranın organizasyon, katılım, reklam gibi birden fazla iş kalemi için sadece törene katılan başkanlardan alındığını, Paris’e gitmeyenlerden para alınmadığını belirtti. 

Şirket yetkilisi, “Organizasyon uluslararası partnerlerimiz sayesinde UNESCO’nun binasında düzenlendi.” dedi. 

Ödül alan belediyeler arasında yer alan Osmangazi Belediyesi'nin şirkete 106 bin liralık ödeme yapıldığı öğrenildi.

Adamor Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Yusuf Sunar aynı zamanda ödül törenini düzenleyen Kent Araştırmaları Enstitüsü’nün düzenleme kurulunda yer alıyor.

SAHTE ÖDÜL ALMAK İÇİN PARİS’E GİTTİLER

Osmangazi Belediye Meclis Toplantısı’nda ödül törenini gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz, “Belediyemizin internet sitesinde 'UNESCO’dan uluslararası ödül aldık' diyorsunuz. Ödülü UNESCO’dan mı aldınız, UNESCO’da mı aldınız? Ödülü veren enstitü Ankara merkezli bir enstitü. Ödülü alan belediyelerin tamamı Türkiye belediyesi. Hepiniz toplanıp ödülü almak için neden Paris'e gittiniz. Neden gereksiz masraf yaptınız?” diye konuştu.

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