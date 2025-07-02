Ödüllü Exodus filmi artık 'Göç' ismiyle Türkiye Apple'da

İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Exodus, 15 Temmuz 2016 sonrası Türkiye’de yaşanan siyasi ve toplumsal çalkantılar sonucunda ülkeyi terk etmek zorunda kalan insanların hikayesini konu alan bir dram filmi. Film, özellikle mültecilik, sürgün ve özgürlük arayışı temalarını işliyor. Farklı toplumsal kesimlerden gelen insanların bir araya gelerek çıktığı bu zorlu yolculuk, hem bireysel hem de kolektif mücadeleleri gözler önüne seriyor. Yapım, farklı toplumsal kesimlerden bireylerin birleşerek özgürlük arayışına odaklanıyor.





ARTIK TÜRKİYE'DE APPLE'DA