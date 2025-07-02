Samanyolu Haber /Gündem / Ödüllü Exodus filmi artık 'Göç' ismiyle Türkiye Apple'da /02 Temmuz 2025 11:43

Ödüllü Exodus filmi artık 'Göç' ismiyle Türkiye Apple'da

15 Temmuz sonrası Türkiye’den zorunlu göçü anlatan ve 20 Haziran’da dijital platformlarda gösterime giren ödüllü Exodus filmi, artık Türkiye’den de izlenebilecek.

SHABER3.COM

Farklı toplum kesimlerinden insanların birlikte çıktığı ‘özgürlük’ yolculuğunu konu alan ‘Exodus’ isimli film dijital platformlarda gösterime girdi. Film, geçtiğimiz aylarda Londra’daki Bağımsız Film Festivali’nde en iyi film kategorisine aday gösterilmişti.

İZLEYİCİYLE BULUŞTU
Exodus, 15 Temmuz 2016 sonrası Türkiye’de yaşanan siyasi ve toplumsal çalkantılar sonucunda ülkeyi terk etmek zorunda kalan insanların hikayesini konu alan bir dram filmi. Film, özellikle mültecilik, sürgün ve özgürlük arayışı temalarını işliyor. Farklı toplumsal kesimlerden gelen insanların bir araya gelerek çıktığı bu zorlu yolculuk, hem bireysel hem de kolektif mücadeleleri gözler önüne seriyor. Yapım, farklı toplumsal kesimlerden bireylerin birleşerek özgürlük arayışına odaklanıyor.

“Exodus”, 2024 yılında Berlin Film Festivali’nde ilk gösterimini yaptı ve büyük ilgi gördü. Film, Türkiye’deki siyasi baskı ve sürgün hikayelerini uluslararası bir platformda tanıtmasıyla dikkat çekti.

ARTIK TÜRKİYE'DE APPLE'DA
Film, 20 Haziran 2025 tarihinden itibaren Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube TV ve Google Play Movies gibi dijital platformlarda izleyiciyle buluşmuştu. Filmi artık Türkiye’den te izlemek mümkün. Film Türkiye’de Apple platformundan ve ‘Göç’ ismiyle izlenebiliyor. 


TÜRKİYE’den izleyecekler için LİNK;
(Filmi ‘GÖÇ’ başlığı ile aratın)

https://tv.apple.com/gb/movie/exodus/...


EXODUS Ülkelere göre PLATFORMLAR  ve  YAYIN LİNKLERİ :

(EUROPA) Almanya hariç TÜM AVRUPA’da izleyebileceğiniz TEK LİNK; 

https://vimeo.com/ondemand/exodus2025


(GERMANY) ALMANYA’dan izleyecekler için LİNKLER;

 https://www.amazon.de/gp/video/detail...

 https://tv.apple.com/gb/movie/exodus/...


(UNITED KINGDOM) İNGİLTERE’den izleyecekler için LİNKLER;

 https://www.amazon.co.uk/gp/video/det...

 https://tv.apple.com/gb/movie/exodus/...


TÜRKİYE’den izleyecekler için LİNK;
(Filmi ‘GÖÇ’ başlığı ile aratın)

 https://tv.apple.com/gb/movie/exodus/...


(USA) AMERİKA ’dan izleyebilecekler için LİNK;

 https://www.amazon.com/Exodus-SERKAN-...

https://tv.apple.com/gb/movie/exodus/...


(CANADA) KANADA’dan izleyebilecekler için LİNK;


 https://vimeo.com/ondemand/exodus2025

https://tv.apple.com/gb/movie/exodus/...


(AUSTRIA) AVUSTURYA’dan izleyebilecekler için LİNK;

https://tv.apple.com/gb/movie/exodus/...


(INDONESIA) ENDONEZYA, BELARUS, LAO, BRUNEI

https://tv.apple.com/gb/movie/exodus/...

IRAN, MALTA

  • Exodus  

LİSTEDE YER ALMAYAN TÜM ÜLKELER İÇİN LİNK;
(STREAMING ALL AROUND THE WORLD)

https://vimeo.com/ondemand/exodus2025



exodusfilm2025 ile ilgili tüm linkler: https://linktr.ee/exodusfilm2025

https://www.imdb.com/title/tt21289612...

YouTube bağlantıları, platformun dağıtım politikaları ve coğrafi içerik kısıtlamaları nedeniyle bölgeye göre değişir. Erişilebilirliği sağlamak ve belirli konumunuzda kullanılabilirliği doğrulamak için lütfen bu içeriğin bölgenizde erişilebilir olup olmadığını doğrulamak için doğrudan YouTube TV 'de 'Exodus 2025 (Serkan Nihat)' araması yapın.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ödüllü Exodus filmi artık 'Göç' ismiyle Türkiye Apple'da Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:17:12