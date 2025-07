Ödüllü Exodus filmi artık 'Göç' ismiyle Türkiye Apple'da

İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Exodus, 15 Temmuz 2016 sonrası Türkiye’de yaşanan siyasi ve toplumsal çalkantılar sonucunda ülkeyi terk etmek zorunda kalan insanların hikayesini konu alan bir dram filmi. Film, özellikle mültecilik, sürgün ve özgürlük arayışı temalarını işliyor. Farklı toplumsal kesimlerden gelen insanların bir araya gelerek çıktığı bu zorlu yolculuk, hem bireysel hem de kolektif mücadeleleri gözler önüne seriyor. Yapım, farklı toplumsal kesimlerden bireylerin birleşerek özgürlük arayışına odaklanıyor.





ARTIK TÜRKİYE'DE APPLE'DA

Farklı toplum kesimlerinden insanların birlikte çıktığı ‘özgürlük’ yolculuğunu konu alan ‘Exodus’ isimli film dijital platformlarda gösterime girdi. Film, geçtiğimiz aylarda Londra’daki Bağımsız Film Festivali’nde en iyi film kategorisine aday gösterilmişti.“Exodus”, 2024 yılında Berlin Film Festivali’nde ilk gösterimini yaptı ve büyük ilgi gördü. Film, Türkiye’deki siyasi baskı ve sürgün hikayelerini uluslararası bir platformda tanıtmasıyla dikkat çekti.Film, 20 Haziran 2025 tarihinden itibaren Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube TV ve Google Play Movies gibi dijital platformlarda izleyiciyle buluşmuştu. Filmi artık Türkiye’den te izlemek mümkün. Film Türkiye’de Apple platformundan ve ‘Göç’ ismiyle izlenebiliyor.(Filmi ‘GÖÇ’ başlığı ile aratın)(EUROPA) Almanya hariç TÜM AVRUPA’da izleyebileceğiniz TEK LİNK;(UNITED KINGDOM) İNGİLTERE’den izleyecekler için LİNKLER;TÜRKİYE’den izleyecekler için LİNK;(Filmi ‘GÖÇ’ başlığı ile aratın)(USA) AMERİKA ’dan izleyebilecekler için LİNK;(CANADA) KANADA’dan izleyebilecekler için LİNK;(AUSTRIA) AVUSTURYA’dan izleyebilecekler için LİNK;(INDONESIA) ENDONEZYA, BELARUS, LAO, BRUNEIIRAN, MALTA• ExodusLİSTEDE YER ALMAYAN TÜM ÜLKELER İÇİN LİNK;(STREAMING ALL AROUND THE WORLD)exodusfilm2025 ile ilgili tüm linkler: https://linktr.ee/exodusfilm2025 YouTube bağlantıları, platformun dağıtım politikaları ve coğrafi içerik kısıtlamaları nedeniyle bölgeye göre değişir. Erişilebilirliği sağlamak ve belirli konumunuzda kullanılabilirliği doğrulamak için lütfen bu içeriğin bölgenizde erişilebilir olup olmadığını doğrulamak için doğrudan YouTube TV 'de 'Exodus 2025 (Serkan Nihat)' araması yapın.