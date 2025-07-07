Ödüllü Exodus (Göç) filminin fragmanına sansür: Türkiye'deki baskılara ayna tutuyordu

Bir göç ve sürgün hikayesi anlatan Exodus'a yönelik akılalmaz sansürü fimin yapımcısı Murat Kesgin sosyal medyadaki "X" hesabından duyurdu.





The Guardian gazetesinin “Türkiye’deki baskılara ayna tutuyor“ başlığı ile geniş yer verdiği Exodus filminin yapımcısı Kesgin, "EXODUS filminin tüm fragmanları Türkiye'de yasaklandı. Youtube yazısına göre, devlet kurumlarından gelen şikayet sebebiyle Exodus'un 3 fragmanına da yasak getirildi." dedi.





15 Temmuz 2016'dan sonra Türkiye’deki farklı toplum kesimlerinin yaşadıkları hukuksuzluklar ve neredeyse kitleselleşen yurt dışına göç beyaz perdeye aktarıldı.













Yönetmenliğini Serkan Nihat’ın üstlendiği “Exodus” filmi, 20 Haziran’da Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube TV, Vimeo on Demand ve Google Play Movies & TV’de seyirciyle buluştu.





EN İYİ DRAMA FİLMİ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Film daha vizyona girmeden Şubat 2024’te Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) prömiyer yaptı ve ardından Londra Bağımsız Film Festivali’nde En İyi Dram Filmi ödülünü kazandı.





The Guardian gazetesi okuyucularına “Türkiye’deki baskılara ayna tutuyor” başlığı filmi duyurmuştu.