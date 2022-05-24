'Ödüllü kayyım'dan Erdoğan'a büyük şok!

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Sur ilçesine kayyım olarak atanan ve 10 Ocak İdareciler Günü’nde verilen ‘Yılın İdarecisi ve Üstün Hizmet’ ödülünü AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan Bilal Özkan, AKP’den istifa ederek Demokrat Parti’ye katıldı.







AKP’den Demokrat Parti’ye geçtiğini sosyal medya hesabından duyuran ödüllü “kaymakam” Bilal Özkan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Dostluğunu yirmi yıldır paylaşmaktan gurur duyduğum Kıymetli Ağabeyim Genel Başkan Sayın Gültekin Uysal’ın nazik davetini vatan görevi telakki edip, vazgeçilmez memlekete hizmet davamızı, Merkez Sağın Tescilli Markası Demokrat Parti çatısı altında sürdürmeye karar verdim. Kendilerinin teveccühü ile Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcılığına atandım. Bizleri yola koyan Allah yardımcımız, yüreği Türkiye aşkıyla çarpan bütün vatandaşlarımız yol arkadaşımız olsun. Saygılarımla…” ifadelerini kullandı.















27. DÖNEM AKP MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU





Bilal Özkan, İçişleri Bakanlığı tarafından KHK ile Diyarbakır’ın Sur ilçesine Belediye Başkanvekili olarak atanmıştı.





10 Ocak idareciler günü dolayısıyla verilen ‘Yılın İdarecisi ve Üstün Hizmet Ödülü’nün bu yıl ki sahibi olan Bilal Özkan, ödülünü Erdoğan’ın elinden almıştı.





Bilal Özkan, 2014 yerel seçimlerinde AKP Silifke Belediye Başkan adayı olmuştu. Özkan yine AKP’den 27’nci dönem Mersin milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.