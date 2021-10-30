Samanyolu Haber /Gündem / Ödüllü Polis memuru 25 kilo eroin ile yakalandı /30 Ekim 2021 22:06

Ödüllü Polis memuru 25 kilo eroin ile yakalandı

2019 yılında dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın uyuşturucu operasyonu nedeniyle başarı ödülü verdiği polis memuru Cumhur Acarca uyuşturucu operasyonunda yakalandı. Kaçmak isterken 3 meslektaşını yaralayan Acarca ile beraberindeki eşi Nurcan Acarca, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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2019 yılında dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından uyuşturucu satıcılarını yakaladığı için başarı belgesi alan polis memuru Cumhur Acarca, uyuşturucu operasyonunda yakalandı.


Dün Konya'da Ereğli yolu üzeri Tatlıcak tesisleri önünde polisin oluşturduğu uygulama noktasında durdurulan araçta Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Cumhur Acarca'nın olduğu tespit edildi. Acarca, kimlik tespiti esnasında görevli polis memuruna çarparak kaçtı. 

ÜÇ POLİS MEMURUNU YARALADI
Acarca ve eşinin bulunduğu aracı takibe aldı. Kovalamanın başlamasıyla birlikte Acarca ve eşinin yer aldığı araç, Adana çevre yolunda başka bir araca çarpması nedeniyle durduruldu. Kaza yerinde de teslim olmayan Acarca, üç polis memurunu yaraladı. Yaralanan polislerden birinin sağ el parmağında, diğerinin ayak bileğinde kırık meydana geldi. Diğer polis memurunda ise bel kayması oluştu.

Uzun süre polise direnen Acarca, zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Araçta bulunanan, Acarca'nın üstüne kayıtlı iki tabancaya el konuldu. Araç içinde uyuşturucu madde bulunamadı, ancak güzergah üzerinde yapılan kontrollerde 48 parca halinde 24,600 gram eroin ele geçirildi. Acarca ve eşi hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem' yapıldı.
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