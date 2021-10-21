Samanyolu Haber /Gündem / Ödülünü bedel ödeyen gazetecilere adadı /21 Ekim 2021 09:17

Ödülünü bedel ödeyen gazetecilere adadı

2021 Raif Bedevi Cesur Gazetecilik Ödülü'nü bugün düzenlenen törenle alan DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, "Gazeteciler elbette korkabilir ama cesaretini asla kaybetme lüksleri yoktur" dedi.

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2021 Raif Bedevi Cesur Gazetecilik Ödülü'ne layık görülen Deutsche Welle Türkçe muhabiri Alican Uludağ, ödülünü bugün düzenlenen törenle aldı.

Friedrich Naumann Vakfı ile Alman Yayıncılar Birliği tarafından internet üzerinden düzenlenen törende konuşan Uludağ, basın ve yargının bir ülkede demokrasinin güvencesi olduğunun altını çizerek Türkiye'de basın özgürlüğünden de yargı bağımsızlığından da söz etmenin olanaklı olmadığını belirtti.


Türkiye'de gazeteciliğin, yaratılan korku ikliminde zor şartlar altında yapıldığına işaret eden Uludağ, Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Hrant Dink ve Metin Göktepe'nin isimlerini anarak "Gazetecilik bir bayrak yarışıdır. Bize düşen, katledilen gazeteci ve yazarlar gibi cesurca bu yolda yürümek ve bayrağı ileriye taşımaktır" diye konuştu.

"Korku insani bir duygudur. Gazeteciler elbette korkabilir ancak cesaretini asla kaybetme lüksleri yoktur" diyen Uludağ, aldığı ödülü her türlü zor şartlara rağmen gazetecilik yapan ve gazetecilik yaptığı için bedel ödeyenlere adadığını söyledi.

Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Bedevi, 2012'de İslam'a hakaret ve irtidad, yani İslam'ı terk etme gerekçesiyle tutuklanmış, kendisine 10 yıl hapis cezasının yanı sıra yaklaşık 194 bin euro para cezası ve bin kırbaç cezası verilmişti.
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