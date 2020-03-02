OECD’den küresel ekonomi için koronavirüs uyarısı









Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nden (OECD) küresel ekonomi için koronavirüs uyarısı geldi.





2020 için küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,5'e indiren OECD, salgının yayılmaya devam etmesi durumunda oranın yüzde 1,5'e kadar düşebileceğini açıkladı.





Virüsün küresel ekonomiye faturasının 1,2 trilyon doları bulabileceği belirtiliyor.





OECD, Türkiye için ise 2020'deki büyüme beklentisini de yüzde 3,0'dan yüzde 2,7'ye düşürdü.





Financial Times, dünya ekonomisi için yüzde 2,5’lik oranın altındaki büyümenin “resesyon” olarak görüldüğüne dikkat çekti.





Hükümetleri “hızlı ve güçlü” bir şekilde ekonomik ve sağlık alanında adım atmaya çağıran OECD, piyasalarda güvenin yeniden tesisi için destekleyici para ve maliye politikaları uygulanmasını önerdi.