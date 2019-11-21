Samanyolu Haber /Ekonomi / OECD ekonomi raporunu yayınladı /21 Kasım 2019 19:36

OECD ekonomi raporunu yayınladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya ekonomisine ilişkin yayınladığı son raporunda küresel ekonomik görünümün kırılgan olduğunu ve konjonktürel krizin sağlamlaştığına dair işaretlerin arttığına dikkat çekti.

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Raporda küresel ekonomideki belirsizliğin dünyadaki şirketler için ana endişe haline geldiğine dikkat çekildi.OECD, “Kasım ayı geçici dönem ekonomik görünüm raporu”nu yayınlandı. Raporda, dünya ekonomisi için eylül ayında yayımlanan ara rapordaki yüzde 2,9’luk 2019 büyüme tahmini korundu. OECD, 2020 yılına ilişkin yüzde 3’lük büyüme öngörüsünü ise yüzde 2,9’a düşürdü.

Raporda, Euro Bölgesi ve Çin’e yönelik bu yıla ilişkin tahminler yukarı yönlü revize edildi. ABD ekonomisi için ise bu yıl 0,1 puan düşüşle yüzde 2,3 ve gelecek yıl için de yüzde 2 büyüme tahmininde bulunuldu.

OECD, Euro Bölgesi büyüme tahminini 2019 için yüzde 1,1’den yüzde 1,2’ye, 2020 için yüzde 1’den yüzde 1,1’e çıkardı.Raporda, Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0,3 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi. Söz konusu oran, bir önceki raporda yüzde eksi 0,3 olarak tahmin edilmişti.

OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin ise 2020’de yüzde 1,6 büyüyeceğine yönelik tahminini yüzde 3’e yükseltti. Örgüt, Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2021’de toparlanacağını ve yüzde 3,2’e çıkacağını belirtti.
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