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OECD Türkiye Araştırması: Her dört gençten üçü...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) gençlerin pandemide yaşadığı ekonomik sorunları merceğe alan son araştırması, Türkiye’de 4 gençten 3’ünün ekonomiye dair endişe içinde olduğunu ortaya koydu. Gençlerin yüzde 65’i pandemide hanesinde bir iş kaybı olduğunu söyledi.Türkiye'deki gençlerin yüzde 30'u pandemide akıl ve ruh sağlığını kaybettiğini belirtti.

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OECD’nin son araştırması Türkiye'de gençlerin yüzde 70'inin ekonomik endişe içinde olduğunu ortaya koydu. Araştırmada gençlerin en çok ekonomik sorun yaşadığı ülkeler ise şöyle sıralandı: Şili, Meksika, Slovenya ve Türkiye. 

Araştırmada gençlere “Ailenizin ve kendinizin ekonomik durumuna dair az veya çok endişeniz var mı” diye soruldu. Türkiye'de 4 gençten neredeyse 3'ü “Evet, endişeliyim” yanıtı verdi. Araştırmada, evlerinde en az finansal sorun yaşandığını söyleyen gençlerin ise Avusturya, Fransa, Almanya ve Hollanda'da (Yüzde 20'den daha az) yaşadığı ortaya çıktı.

Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre, Türkiye'de gençlerin yüzde 65'inin evinde pandemi başladığından bu yana bir iş kaybı yaşandı.

Araştırmada iş kayıpları da mercek altına alındı. Buna göre Türkiye'de gençlerin yüzde 65'inin evinde pandemi başladığından bu yana bir iş kaybı yaşandı. Türkiye bu oranla araştırmada yer alan 25 OECD ülkesi içinde Estonya ve Meksika ile ilk 3'te yer aldı.
Türkiye'deki gençlerin yüzde 30'u pandemide akıl ve ruh sağlığını kaybettiğini belirtti.

Türkiye'deki gençlerin yüzde 30'u bu süreçte akıl ve ruh sağlığını kaybettiğini belirtirken Türkiye bir tek bu alanda OECD ortalamasının altında kaldı. OECD içinde pandemi sürecinde genç kadınların akıl sağlığının erkeklere oranla çok daha fazla bozulduğu verisi de dikkat çekti.

OECD'nin 18-29 yaş arası gençlerin katılımı ile yaptığı araştırmaya göre pandemide gençler ağır bir işsizlik baskısı altına girdi. İş kayıpları ile artan ekonomik sıkıntılar gençleri ciddi bir şekilde endişelendiriyor. Araştırmada özellikle düşük sosyal sınıflardaki genç insanların ağır bir şekilde etkilendiğini ortaya koyan araştırmaya göre bu kesimden her 5 gençten biri iş kaybına uğradığını söylerken, orta sınıfta bu oran 8'de 1'e düşüyor. Global araştırmada üç gençten birinin finansal sıkıntı içinde olduğu ortaya konuyor.
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