OECD Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan 3’üncü Çeyrek Küresel Görünüm Raporu’nda Türkiye’nin büyüme tahmini düşürüldü.







Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Türkiye’nin 2022 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 5,4’ten yüzde 5,3’e düşürdü. OECD 2023 yılı büyüme tahminini ise yüzde 3 olarak sabit tuttu. 2023’te Türkiye ekonomisinin yavaşlamasını ve enflasyonun yüzde 40’ın üzerinde kalmaya devam etmesini bekleyen OECD, Merkez Bankası’na da faiz çağrısı yaptı.





OECD raporunda Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yüzde 3,4 büyüme kaydetmesinin beklendiği bildirildi. Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, “Maliye politikası, enerji tüketicilerine yönelik destek tedbirleri ve devletin iddialı sosyal konut projeleri ile projeksiyon dönemi boyunca destekleyici olmaya devam edecektir.” ifadesine yer verildi.





OECD, 2022 yılı için Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminini eylül ayındaki tahmini olan yüzde 5,4’ten yüzde 5,3’e düşürürken, küresel ekonomik büyüme tahminini ise yüzde 3’ten yüzde 3,1 seviyesine yükseltti. ‘Ekonomik Görünüm’ raporunda OECD, Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi için 2023’teki büyüme hedeflerini sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,2’de sabit tuttu.





Sözcü’nün haberine göre OECD, ortalama yıllık tüketici enflasyonu beklentisini 2022 için yüzde 73,2, 2023 için yüzde 44,6, 2024 için yüzde 42,1 olarak açıkladı. Enflasyonun 2023’te düşeceği ancak yüzde 40’ın üzerinde kalmaya devam edeceğini belirten OECD, bunun da halkın satın alma gücünü azaltacağını, artan belirsizliğin de yatırımları geride tutacağını vurguladı. Dış talepteki yavaşlamaya bağlı olarak ihracat artışının yavaşlayacağını, işsizlik oranının da 2023 yılında yüzde 10’un üzerinde kalacağını öngören OECD, yüksek dış finansman ihtiyaçları ve düşük rezerv tamponlarının ekonomiyi şoklara karşı yüksek derecede kırılgan bırakacağını ifade etti.





‘MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRMALI’

Raporda Merkez Bankası’na (TCMB) tavsiyeler de yer aldı. OECD, TCMB’nin güveni artırmak ve enflasyon beklentilerini yeniden kontrol altına almak için politika faizini yükseltmesi ve resmi enflasyon hedefine gerçekçi bir yakınsama patikası için güvenilir bir ileriye dönük yönlendirme yapması gerektiğini belirtti. Raporda ayrıca, haneleri yükselen enerji fiyatlarından korumaya yönelik tedbirlerin olumlu olduğu ancak bütçeye maliyetlerinin yönetilebilir olması için geçici ve hedefli olması gerektiği kaydedildi. İstihdam maliyetlerinin düşürülmesini ve iş sözleşmelerinin daha esnek hale getirilmesini tavsiye eden OECD, bu adımların kayıtlı istihdamı artıracağını öne sürdü.